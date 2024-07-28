CHP'li belediyeye çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 161 bin lira ceza

Yayınlanma: 28.07.2024 - 00:32

Güncelleme: 28.07.2024 - 00:32

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP’li Bozcaada Belediyesi'ne bir milyon liranın üzerinde ceza verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Çevre kirliliğine neden olan Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulanmış ve adli süreç başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın X hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

“Bozcaada Belediyesi'nin terfi istasyonundaki pompaların kapasite yetersizliğinden kaynaklı atık suların denize deşarj edildiği tespiti sonrası İl Müdürlüğü ekiplerimiz, duruma müdahale etmiş ve denize atık su deşarjı tamamen durdurulmuştur. Çevre kirliliğine neden olan Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulanmış ve adli süreç başlatılmıştır.”