Erdoğan'dan yeni 'belediye borçları' açıklaması: 'Gerekli adımlar atılacak'

Yayınlanma: 27.07.2024 - 15:02

Güncelleme: 27.07.2024 - 15:24

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, buradaki konuşmasında belediyelerin SGK borçları ile ilgili CHP'ye yüklendi. Erdoğan "Borçlarının hatırlatılması CHP'yi rahatsız etti" diye konuştu.

CHP lideri Özgür Özel'in açıklamaları hakkında konuşan Erdoğan isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da gönderme yaptı, "Dans gösterisine, vals gösterisine gelince para var. Gazetecilere Roma turu yaptırırken para var. Ancak SGK'ye borç ödemeye gelince para yok" dedi.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"

Erdoğan "Tüm belediyelere borç bildirimleri gönderilmeye başlandı. Sonra da gerekli adımlar atılacak. Hakkaniyetli şekilde tahsilatı gerçekleştirme arzusundayız. Biz milletin hakkını ve hukukunu korumanın derdindeyiz. Bu duruşumuzdan da taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"RİZE'YE HİZMET BİZİM EV ÖDEVİMİZ"

* Rize'ye hizmet bizim ev ödevimiz. Ev ödevimizi Allah'a şükür bugüne kadar aksatmadık. Hemşehrilerimden daima tam not aldık. Girdiğimiz tüm seçimlerde Rize'nin güçlü desteğini yanımızda bulduk. 31 Mart'ta da Rizeli hemşehrilerimiz bize sahip çıktı. Partimizden ve ittifakımızdan desteklerini esirgemedi. AK Parti'nin gerçek belediyecilik vizyonuna verdiğiniz destek için her birinize sizlerin şahsında tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bizim şehirlerimize hizmet sevdamız dönemlik değil ömürlüktür. Rize ile bağımız da bu can tende oldukça güçlenerek devam edecektir. Allah ömür verdikçe Rize ve diğer 80 ilimiz için çalışmaya, taş üstüne taş koymaya, hayalleri tek tek gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ne deriz o güzel kelam-ı kibarda? Gönül ne kahve ister ne kahvehane gönül muhabbet ister kahve bahane. Bizim için de önemli olan milletimizle gönül köprülerimizi yenilemektir.

RİZE'DEKİ SEL FELAKETİ

* Ziyaretlerimizde bunu yapıyoruz. Mitinglerimizde bunu yapıyoruz. Toplu açılış törenlerimizde bunu yapıyoruz. İştirak ettiğimiz farklı programlarla aynı şekilde bunu yapıyoruz. Milletimizin teveccühüne layık olmak için gece gündüz koşturuyoruz. İşte bugün Rize'de afet konutlarının anahtar teslimini yapmak ve inşaatı tamamlanan eserlerin açılışını gerçekleştirmek üzere bulunuyoruz. 2021 yılında Rize'miz sel afetine maruz kaldı. Bir bayram günü yaşanan sel felaketinde can kayıplarımız oldu. Selde vefat eden kardeşlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Son yılların en şiddetli sel baskınında yuvalarımız, dükkanlarımız da zarar görmüştü. Devlet olarak bayram günü acıyı yaşamış kardeşlerimize yaralarının sarılacağı, evlerinin en kaliteli şekilde yapılacağının sözünü vermiştik. Hemen birkaç gün içinde kolları sıvadık, temellerimizi attık, gece gündüz demeden arkadaşlarımız çalıştı.

"MUHTEŞEM ESERLERE İMZA ATTIK"

* Afet Başkanlığımız TOKİ ile beraber Çayeli Büyükköy ve Merkez Muradiye'de toplam 108 konutun yanı sıra 10 dükkanı tüm altyapısı ve üstyapısıyla birlikte tamamladı. Bugün işte bunların anahtar teslimini gerçekleştiriyoruz. Rabbim Rize'mize ve ülkemize bir daha bu tür acılar yaşatmasın niyazında bulunuyorum. Tabii biz Rize'de sadece afet bölgesinde çalışmadık. Şehrimizin birçok noktasında kentsel dönüşüm projeleri hayata geçirdik. Gerçekten muhteşem eserlere imza attık. Yine TOKİ tarafından Rize Merkez Taşlıdere'de 133 konut ve 20 dükkan ile Rize Güneysu'da 127 sosyal konut inşa edildi. Kentsel dönüşüm projelerimizde 260 konutun ve 21 dükkanın yapımını tamamladık. Yeni, sıcak, güvenli yuvalarının da kardeşlerime hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Böylece toplamda 368 konut ve 31 dükkanı teslim etmiş oluyoruz.

AYDER'DEKİ PROJELER

* Resmi açılışını yaptığımız bir diğer eser Ayder Yenileme ve Koruma Projesi Kapalı Otopark inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesidir. 1800 araçlık kapalı otoparkımız eşine az rastlanır şekilde üstü yeşil alan ve ağaçlarla süslenerek yer altına inşa edildi. Artık araçlar burada otoparka bırakılıyor. Vatandaşımız aracına biniyor, ziyaretini yapıyor, keyfini çıkarıyor ve aracına geri dönüyor. Ayder'in hiçbir yerinde insan kaynaklı kirlilik yaşanmıyor. Toplam 517 milyon lira maliyetle hizmete verdiğimiz bu önemli altyapı yatırımının da şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece sadece çevre ve şehircilik alanında bugün Rize'mize 855 milyon liralık bir yatırımı kazandırmış oluyoruz. Karadeniz'in gözbebeği olan Ayder'e yaptıklarımız bunlarla sınırlı değil. Altyapı yenilemesi, çevre düzenlemeleri ve diğer pek çok çalışmamızla Ayder'imizi kirlilikten, çirkin yapılaşmadan kurtardık. Yıktığımız çarpık binaların yerine bir termal otel ve 6 apart otel inşa ettik. Bu otellerin tüm inşa malzemeleri de bölgenin yöresel özelliklerine ve renklerine uygun şekilde doğal malzemelerle yapıldı. Ayder'de daha evvel yapılmış tüm otellerin, evlerin kirli suları fırtına deresine akıyordu.

CHP'Lİ BELEDİYELERİ HEDEF ALDI

* Dün İstanbul'da yüksek teknoloji yatırım programını gerçekleştirdik. Önemli bir programı iş dünyamızın istifadesine sunduk. Ağustos ayında başka illerimizde açılışlar gerçekleştireceğiz. Bizim gündemimizde eser var. Biz çalışıyoruz. Laf üretmiyoruz iş üretiyoruz.

* Biz bunları yaparken muhalefet ne yapıyor? İş yapmak hizmet etmek yerine mazeret üretiyorlar. Bu haftaki grup toplantımızda hükümet olarak emeklilerimizle ilgili gayretlerimizi bahsettik. Rakamlarla ortaya koyduk. Muhalefete başta emeklilerimiz olmak üzere milletimize meydanlarda verdikleri ancak tutmadıkları sözlerini hatırlattım. SGK'ya borçlarını ödemelerinin ülkemiz için daha hayırlı olacağını söyledim. CHP'ye borçlarının hatırlatılması ciddi anlamda rahatsız etti.

* Borçlarının üzerine yatmak için abuk subuk işler yapıyorlar. Neymiş hükümet mali darbe yapmak peşindeymiş. Neymiş borçlarını öderlerse CHP'li belediyeler iş yapamazmış. İyi de CHP'li belediyeler zaten çöp toplamıyor ki. Kamyonla toplamadığınız çöpleri ellerinizle mi toplayacaksınız. Biz kimseye iftira atmıyoruz. Sadece gerçekleri ortaya koyuyoruz. SGK'ya en fazla borcu olan ilk 5 belediye CHP'li belediyelere ve iştiraklarına ait. Büyükşehirlerde SGK borçlarının yüzde 76'sı CHP'li belediyelere ait. Ne sözlerine sadıklar ne borçlarına.

* Bunların borç ödeme gibi alışkanlıkları yok. Belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nun kötü mirasını sürdürüyor. Vals gösterine gelince, Roma turuna gelince para var. Kişisel reklam kampanyalarına harcaman için para var. SGK borcunu ödemeye gelince para yok. Yetimin, öksüzün hakkını ödemeye gelince para yok. İnsanda biraz utanma olur. Benim milletim buna kanar mı? Öne sürülen bahanelerin hiçbirini kabul etmiyoruz. Tüm belediyelere borç bildirimleri gönderilmeye başlandı. Sonra da gerekli adımlar atılacak. Hakkaniyetli şekilde tahsilatı gerçekleştirme arzusundayız. Biz milletin hakkını ve hukukunu korumanın derdindeyiz. Bu duruşumuzdan da taviz vermeyeceğiz.