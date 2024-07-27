Erdoğan'ın CHP'li belediyelere yönelik 'borç' planının perde arkası: Son dakikada tarih değişmiş!

Yayınlanma: 27.07.2024 - 08:27

Güncelleme: 27.07.2024 - 08:32

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili, "Hazine ve Maliye Bakanlığı tahsile başlayacak" çıkışı, siyasetin bir numaralı gündem maddesi oldu.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Erdoğan’ın sözlerinin ardından belediye borçlarının hızlı tahsili konusunda başlatılan sürecin ayrıntılarını aktardı.

"Hükümet, yerel seçim başarısızlığından sonra CHP’ye oy verenleri cezalandırmak amacı taşıyan adımının devamını planlıyor. Belediyeleri daha da bunaltacak yasal düzenlemenin ekim ayında TBMM’ye gönderileceği ortaya çıktı. Çoğunluğu AKP’li belediye başkanları döneminde yapılan borçları hızla tahsil etme kararı alan hükümetin bu tavrı siyasi kulislerde, 'İşte AKP’nin normalleşmeden anladığı!' sözleriyle değerlendiriliyor" diye yazan Babacan, AKP kulislerinden edindiği bilgileri şöyle aktardı:

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözlerinin ardından belediye borçlarının hızlı tahsili konusunda başlatılan sürecin öncesi var. Yıllarca bekledikten sonra yerel seçimi kaybetmenin ardından birikmiş belediye borçlarını tahsil etmeye kalkan iktidar partisi yasa taslağı hazırladı. Yasal düzenlemenin ekim ayında TBMM’nin açılmasının ardından gündeme getirileceği öğrenildi."

"SON DAKİKADA EKİM AYINA BIRAKILDIĞI ORTAYA ÇIKTI"

"Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak maddenin, bu ay çıkartılan yasalardan birinin içine konulmasının planlandığı, son dakikada ekim ayına bırakıldığı ortaya çıktı. Taslak düzenlemeyle, 'Belediyelerin cari borçlarının genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylarından öncelikle kesilmesi' öngörülüyor.

Yapılması planlanan düzenlemeyle, ‘il özel idarelerinin, belediyelerin, bu idarelere bağlı kuruluşların ve bunlara ait tüzel kişilerin, gelir (stopaj) vergisi ve katma değer vergisi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergiler ile sosyal güvenlik primlerinin vadesini izleyen ayda bu idarelere ödenecek paydan kesilmesi yoluyla tahsilatı’ amaçlanıyor."

"Taslağın gerekçesinde, çoğu AKP’de olan belediyelerin 10 yıllık ödeme sürelerini aştıkları da itiraf edildi" ifadelerini kullanan Babacan, yazısını şöyle sürdürdü:

"CHP’ye geçen belediyelerde de AKP’li belediye başkanlarının yaptığı borçların tahsil edileceği ortaya çıktı. Gerekçede, 'Belediyelerin, bağlı kuruluşlarının ve belediye şirketlerinin gerek vergi gerekse SGK prim borçları sürekli artmakta, yapılandırma kanunları kapsamında 10 yıllık ödeme imkanları verilmesine rağmen bu kanunların şartları da yerine getirilmeyerek yapılandırma hükümleri ihlal edilmektedir' denildi. Taslakta, 5779 sayılı Kanunun 7’nci maddesinde düzenleme yapılarak; İl özel idarelerinin, belediyelerin, bu idarelere bağlı kuruluşların ve bunlara ait tüzel kişilerin, gelir (stopaj) vergisi ve katma değer vergisi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergiler ile sosyal güvenlik primlerinin vadesini izleyen ayda bu idarelere ödenecek paydan kesilmesi yoluyla tahsilatının amaçlandığı belirtildi."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerden borçların tahsil edilmesine yönelik düzenleme yaptıklarını belirterek, şunları söylemişti:

"Vals ve dans gösterisi düzenlemeyi belediyecilik zannediyorlar. Beceriksizlik, iş bilmezlik, ideolojik bağnazlık adeta bunların paçalarından akıyor. Buradan Sayın CHP Genel Başkanına şunu söylemek isterim; dürüst siyaset, verilen sözlerin arkasında durmayı gerektirir. Tutmadığınız sözlerin mahcubiyetini, daha büyük vaatlerde bulunarak gizleyemezsiniz. Gücünüz yetiyorsa, belediye başkanlarınıza söyleyin, 'bedava yapacağız' diyerek milletten oy istedikleri ancak 3 ayda 3-4 kez zam yaptıkları hizmetlerin fiyatlarını düşürsünler.

Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız, talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesinler. Meydanlarda 'oy verene bedava traktör vereceğiz' demek kolaydır; zor olan sözünün eri olmaktır, ahdine sadık kalmaktır. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız, kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı artık bunun tahsilini kaynağında yapacaktır, bunu böyle bilesiniz."

CHP LİDERİNDEN TEPKİ GELMİŞTİ

Erdoğan'ın bu sözlerine CHP liderinden tepki gelmişti.

Genel Başkan Özgür Özel, "Öyle belediyeleri zora sokarak, halkın hizmetini aksatarak CHP'yi yıpratacağını düşünüyorsan aldanıyorsun. Millet arkamızda. Bunu millet görüyor, sana bunun hesabını ilk sandıkta soracak. En borçlu belediyeler AKP'den devraldığımız belediyeler. Şimdi kendi ödemediği parayı bizden kesmeye kalkıyorlar" diye konuşmuştu.