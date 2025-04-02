Boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat TRT'deki 'Teşkilat' dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı

Yayınlanma: 02.04.2025 - 14:40

Güncelleme: 02.04.2025 - 15:26

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de başlayan protestolar, kitlesel boykot çağrıları ile sürüyor.

Yurttaşların başlattığı "2 Nisan ekonomik boykotu", CHP lideri Özgür Özel'in de desteğini açıklamasıyla ülke geneline yayıldı.

AYBÜKE PUSAT’TAN BOYKOT ÇAĞRISI

Boykot çağrısına sanat ve medya dünyasından da destek geldi.

İktidar propagandası yapmakla eleştirilen TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinde Neslihan karakterini canlandıran Aybüke Pusat, Instagram hesabından boykot çağrısında bulundu.

TRT GENEL MÜDÜRÜ DUYURDU: OYUNCU KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Paylaşımı sonrası kısa sürede iktidara yakın isimler tarafından hedef gösterilen oyuncu, son olarak, Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı.

Gelişmeyi, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı duyurdu.

X'ten bir açıklama yayımlayan Sobacı, "Kamuoyuna saygıyla duyurulur: 'Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır'" dedi.

TRT'nin açıklaması ise şöyle:

İLK SEVİNEN CEM KÜÇÜK OLDU!

Pusat'ın kadrodan çıkarılmasına ilk sevinen; yandaş Cem Küçük oldu.

Zahid Sobacı'nın paylaşımını alıntılayan Küçük, "İşte budur" notunu düştü.

DÜN HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Küçük, dün Pusat'ı hedef gösteren isimlerin başında gelmişti. Cem Küçük ayrıca, başta Aybüke Pusat olmak üzere "boykot" çağrısı yapan bazı isimlerin ifadeye çağrılıcağını öne sürmüştü.

Ayrıca, Aybüke Pusat'a destek veren Ali Aydın'ın yazdığı 'Rumi' adlı dizi Tabii platformundan kaldırıldı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DESTEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Aybüke Pusat'a destek verdi. Özel, "Aybüke nerde oynarsa ona rekorlar kırdırtacağız. Hangi dizede oynarsa onu izlettireceğiz." dedi.