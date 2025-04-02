Muharrem İnce'den TRT'ye çok sert 'Aybüke Pusat' tepkisi: 'Osman Öcalan’a açık ama...'

Yayınlanma: 02.04.2025 - 17:05

Güncelleme: 02.04.2025 - 17:06

Bugün yapılacak boykota sosyal medya hesabından destek çağrısı yapan 'Teşkilat' dizisi oyuncusu Aybüke Pusat diziden çıkarıldı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, X hesabından TRT'nin konuyla ilgili açıklamasını paylaştı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Milletimizi temsil eden TRT'nin projelerinde yer alan kişilerin, içinde bulunduğu proje devam ettiği sürece, bir siyasi parti tarafından başlatıldığı açık olan (dolayısıyla siyasi niteliğiyle ön plana çıkan), ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez."

İktidar yanlısı paylaşımlaral ilgili harekete geçmeyen TRT, Pusat'ın dizi kadrosundan çıkartılması için "Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmak, TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir" gerekçesini buldu.

MUHARREM İNCE'DEN SERT TEPKİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aybüke Pusat'ın dizi kadrosundan çıkarılmasına sert tepki gösterdi.

"BOYKOT ÇAĞRISI YAPTIĞI İÇİN..."

İnce, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"TRT ekranları Osman öcalan’a açık ama boykot çağrısı yaptığı için Aybüke Pusat’a kapalı. Tayyip Radyo Televizyon kurumundan da bu beklenirdi!"