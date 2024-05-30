CHP’li Çakırözer’den kurulacak dışişleri vakfına tepki:

Çakırözer, “Vize aracılık işlemlerinden gelecek milyarlarca lira ile vakıf adı altında yeni bir arpalık yaratılacak" dedi.

Doğa Öztürk
Yayınlanma: 30.05.2024 - 04:00
CHP’li Çakırözer’den kurulacak dışişleri vakfına tepki:
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CHP Eskişehir Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Utku Çakırözer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulmasına ilişkin teklife göre vize işlemlerinin vakıf tarafından devralınacak olmasını Cumhuriyet’e değerlendirdi. 

Teklife bakıldığında vakfa verilen oldukça geniş kapsamlı yetkiler olduğunu vurgulayan Çakırözer şöyle dedi: “Kanun kabul edildikten sonra vize aracılık hizmetlerini vakfın kuracağı şirket üstlenecek. Türkiye’ye gelen milyonlarca turistin ve göçmenin vize işlemlerinde halihazırda 58 ülkede 12 aracı şirketten hizmet alınıyor. İhale ile değil, ahbap çavuş ilişkileri ile belirlenen bu 12 şirket 2023 rakamlarına göre 5.5 milyar liranın üzerinde gelir elde etmiş. Bunun sadece yüzde 20’si Dışişleri Bakanlığı bütçesine aktarılırken gerisi yani 4.5 milyarı bu şirketlere kalmış. Şimdi önümüze getirilen kanun maddesi ile Hazine payı yüzde 20 olarak aynen korunacak ama kalan yüzde 80 bu kez vakfa gelir kaydedilecek.”

AKP’nin derdinin “vize rantı paylaşımı” olduğunu söyleyen Çakırözer, “Amaç vize kasasındaki milyarların paylaşımı. Vize aracılık işlemlerinden gelecek milyarlarca lira ile vakıf adı altında yeni bir arpalık yaratılacak. Ama bunun yerine vize merkezlerinin devlet tarafından işletilmesini sağlamak ya da şeffaf ve rekabetçi ihaleler ile özel şirketlere vermek ve daha fazla Hazine payı istemek kamunun çok daha faydasına olabilirdi. Ama maalesef vize kasasındaki milyarları, rantı paylaşmanın derdine düştüler” ifadelerini kullandı.


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