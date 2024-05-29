CHP, ‘Denetlemenin sağlıklı kurulması önemli’ dedi, 40 sayfalık muhalefet şerhi hazırladı: Vize işlemleri, ‘Dışişleri Vakfı’na devredilecek

Yayınlanma: 29.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.05.2024 - 04:00

CHP’nin 40 sayfalık muhalefet şerhi hazırladığı teklif, “vakıftan ziyade ticari bir şirket gibi düzenlendiği” gerekçesiyle eleştirilmişti.

AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, komisyonda vize gelirinin yüzde 80’inin aracı şirketlere kaldığını ve yeni uygulamayla birlikte gelirlerin devlete kalacağını iddia etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ise 58 ülkede, 12 farklı şirketten vize aracı hizmeti alındığını vurguladı. Yeni teklifle vize aracılık hizmetlerinin vakıf tarafından da verilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

‘GELİR 7 MİLYARI BULACAK’

Komisyonda AKP milletvekilleri tarafından 2023 yılında vize aracı şirketlerinin yıllık geliri 5.5 milyar lira olurken bu miktarın 1.1 milyar lirası Hazine’ye aktarıldığı ve gelirin 4.4 milyar lirasının yani yüzde 80’inin ise aracı şirketlere kaldığı öne sürüldü.

Ayrıca AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş tarafından vakfın en önemli gelir kaynağının bağışların yanı sıra vize işlemleri olacağı kaydedildi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ise “Yıl sonunda 7 milyarı bulacak bir gelir oluşacak orada. Yani bu gelirin nasıl kullanılacağı Meclis denetiminin dışında, Sayıştay denetiminin dışında. Buradaki denetleme sisteminin sağlıklı kurulması çok çok önemli. Dışişleri Bakanlığı’ndaki ilgili denetleme birimine ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki bir birime de bu işin hesabının verilmesi faydalı olacaktır” diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan CHP’nin muhalefet şerhinde kamu kaynağı kullanacak vakfın üzerinde TBMM’nin ve Sayıştay’ın bir denetiminin bulunmamasına dikkat çekilerek bu durumun Kamu Mali Yönetimi’ne, Kontrol Yasası’na ve anayasaya aykırı olduğu vurgulanmıştı.