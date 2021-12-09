CHP'li Çetin Osman Budak’tan tarikat yurdu tepkisi: Öğrencileri mahkûm ettiniz
CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya’da yaşanan cinayeti TBMM gündemine taşıdı. Kaçak cemaat ve tarikat yurtlarının kapatılması için çağrıda bulundu.
Antalya’da cemaat yurdunda yaşanan vahşi cinayeti TBMM gündemine taşıyan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, öğrencilerin kaçak cemaat ve tarikat yurtlarına mahkûm edildiklerini vurgulayarak bu tür yurtların derhal kapatılmasını istedi.
İçişleri Bakan Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlamaları talebiyle Meclis Başkanlığı’na birer soru önergesi veren Budak, şu ifadeleri kullandı: “20 yıldır öğrencilerin yurt sorununu çözmeyen iktidar, öğrencileri kaçak cemaat ve tarikat yurtlarına elleriyle teslim etti. Bu yurtlarda öğrencilerimizin can güvenlikleri yok. Daha önce Aladağ’da yaşanan yurt yangınından ve Karaman’da yaşanan cinsel istismardan hiçbir ders alınmadı. Öğrencilere cinsel saldırıların, cinayetlerin yaşandığı suç yuvaları haline gelen kaçak cemaat ve tarikat yurtlarının bir an önce kapatılması gerekiyor.”
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