CHP’li Deniz Yavuzyılmaz: Çevre Bakanlığı, eski bakanlara araç tahsis ediyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, eski bakanlara araç tahsis ettiği Sayıştay raporlarına yansıdı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Ömür boyu makam aracı" diyerek duruma tepki gösterdi.
Ülkeyi arpalığa çeviren AKP'li bürokratların birden fazla yerden aldığı maaşları ortaya çıkaran CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu sefer de Sayıştay raporlarında yer alan ve eski bakanlara usulsüz bir şekilde tahsis edilen araçları ifşa etti.
CHP'li Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın eski bakanlara makam tipi araç tahsis ettiğini ve kiralama ücreti, yakıt ve diğer giderlerin de bakanlıkça karşılandığını tespit ettiklerini duyurdu.
2019 ve 2020 yıllarına ait Sayıştay raporlarını paylaşan Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:
“ÖMÜR BOYU MAKAM ARACI”
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koruma mevzuatına aykırı olarak; Eski Bakanlarına, makam tipi araçlar tahsis ettiği, araç kiralama ücreti, yakıt ve diğer giderlerin de bakanlıkça karşılandığını tespit ettik.”
CHP’li vekil daha sonra “Ömür boyu makam aracı” ifadesini kullanarak duruma tepki gösterdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koruma mevzuatına aykırı olarak;— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) October 8, 2021
Eski Bakanlarına, makam tipi araçlar tahsis ettiği, araç kiralama ücreti, yakıt ve diğer giderlerin de Bakanlıkça karşılandığını tespit ettik??
Ömür boyu makam aracı!
Kaynak: 2019-2020 Yılı Sayıştay Raporları?? pic.twitter.com/O6tMpQWc9C
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