CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı raporunda gizlenen paraları açıkladı

18 Ekim 2021 Pazartesi, 12:45

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı'nın Genel Faaliyet Raporu'nda Hazine'den yardım alan dernek ve vakıfların gizlendiğini açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Yavuzyılmaz, 2020 Yıl Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Faaliyet Raporu'nu değerlendiren Sayıştay’ın dernek ve vakıflarla ilgili yapmış olduğu bir tespiti aktardı.

Yavuzyılmaz, "Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı’nın Genel Faaliyet Raporu'nda, Hazine'den yardım alan dernek ve vakıfları gizlediğini tespit ettik" ifadesini kullandı.

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Yavuzyılmaz, Sayıştay’ın bu tespitle ilgili "Bu durum hesap verebilirlik ilkesine aykırı, mali saydamlığı zedeliyor" ifadesine de dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı’nın Genel Faaliyet Raporunda, Hazineden yardım alan dernek ve vakıfları gizlediğini tespit ettik.



Sayıştay: ‘’Bu durum hesap verebilirlik ilkesine aykırı, mali saydamlığı zedeliyor. ‘’



Kaynak: Sayıştay Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu?? pic.twitter.com/Np6KuVuBNx — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) October 17, 2021

"HESAP VEREBİLİRLİK VE MALİ SAYDAMLIĞI ZEDELEYECEK NİTELİKTE"

Sayıştay raporuna göre ilgili bölümde şu ifadeler kullanıldı:

"Genel Faaliyet Raporunda, bütçeden yardım alan dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllerin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelere yer verilmesi gerekmektedir. 2020 yılı Genel Faaliyet Raporu'nda sadece yardım yapan idarelerin açıklandığı görülmüştür. Bu durumun sorumluluk ilkesi gereği hesap verebilirlik ve mali saydamlığı zedeleyecek nitelikte olduğu değerlendirilmektedir."