Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi

18 Ekim 2021 Pazartesi, 12:48

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi. BAYKAR'dan yapılan açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk’a yürüdü..." denildi.

Haluk Bayraktar ise Twitter hesabından babası Özdemir Bayraktar'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bayraktar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin"