İstanbul'da öğrenci kartlarına yapılan zam geri alındı

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:36

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 6 Nisan'daki toplantısında toplu taşımaya yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilerle ilgili kısmı geri çekildi.

KARAR MECLİS'TE ALINDI

Daha önce İBB Meclisi tarafından geri çekilmesine karar verilen zam İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilmişti. Bugün yapılan İBB Meclisi toplantısında öğrenci zammının tekrar geri çekilmesine karar verildi.

6 Nisan'da yapılan zamda öğrenci bileti 2.67 liradan 3.74 liraya, aylık abonman ise 78 liradan 109 liraya çıkarılmıştı.

İSTANBULKART ÖĞRENCİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?