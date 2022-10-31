CHP’li Engin Altay’dan AKP’nin eğitim bütçesi raporu: Beslenme için 29 TL!

31 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AKP’nin 2023 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinin yetersiz hazırlandığını belirterek, “Günlük üç öğün yemek ve bir ara öğün için 29 TL bütçe ayrılmış” dedi. Öğretmenler uzmanlık için sınava sokulurken bakanlıktaki liyakatsiz atamalara da dikkat çeken Altay, yeni yılda eğitim için 649.8 milyar TL bütçe ayrıldığını belirtti. Altay, raporunda şu değerlendirmelere yer verdi:

- Altı yıldır azalıyor: Eğitim bütçesi 2016’dan bu yana azalma eğiliminde. Eğitimin 2016’da merkezi yönetim bütçesindeki payı yüzde 19.24’ken bu oran 2023’te yüzde 14.53’e geriledi.

- Derneklerin payı arttı: Kâr amacı gütmeyen kurumlara (Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı ve diğer vakıf ve dernekler) aktarılan bütçe geçtiğimiz yılın iki katına çıktı.

- Liyakat tepkisi: Öğretmenler uzmanlık için sınava hazırlanırken MEB’in üst düzey yöneticilerinin mezuniyetleri nelerdir? Milli Eğitim Bakanı elektronik ve haberleşme mühendisi, bakan yardımcısı Sadri Şensoy makine mühendisi, bakan yardımcısı Nazif Yılmaz ilahiyat fakültesi mezunu, bakan yardımcısı Osman Sezgin ilahiyat fakültesi mezunu. Tümü sınavsız atandı.

- Açlığa mahkûmlar: İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde yurtta kalan öğrencilere günlük üç öğün yemek ve bir ara öğün için sadece 29 TL bütçe ayrılıyor. 2023 bütçesinde ise enflasyonun çok altında (yüzde 40.19) iyileştirme yapıldı ve yaklaşık 40 TL bütçe ayrıldı. Öğrencilerimiz açlığa mahkûm ediliyor.

- CHP ne yapacak?: Bütçede eğitimin payı iki katına çıkarılacak. Öğretmen yetiştirme sistemi baştan sona yenilenecek. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tüm öğretmenlere bir maaş tutarında ikramiye ödenecek. İki yıl içerisinde 180 bin öğretmen ataması yapılacak. TOKİ üzerinden yurt sorunu bir yıl içerisinde çözülecek.