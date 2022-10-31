Erdoğan’ın ‘3 harfliler’ dediği market zinciri MEB’le protokol imzaladı
MEB, mesleki eğitime yönelik protokoller nedeniyle “çocuk işçiliği” eleştirisiyle karşı karşıya. Bakanlık son olarak bir market zinciriyle protokol imzaladı. Öğrenciler işyerlerinde dört gün ucuz işgücü olarak çalışacak, bir gün okula gidecek.
Mesleki eğitime yönelik imzaladığı protokoller nedeniyle “çocuk işçiliği” eleştirisiyle karşı karşıya kalan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın stokçulukla suçlayıp “3 harfliler” diyerek hedef aldığı market zincirlerinden A101’le protokol imzaladı.
MEB ile A101 arasında 6 Ekim’de, “sektör çalışanlarının mesleki eğitim merkezleri (MESEM) aracılığıyla eğitim öğretim sürecine dahil olması ile mesleki eğitim ve istihdam süreçlerini yaşama geçirmek” amacıyla protokol imzalandığı ortaya çıktı.
Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, protokole “MEB’in görevi çocuklarımıza ‘İşçisin sen, işçi kal’ demek değil” tepkisini gösterdi. “Çocukların diplomasız kalmaması, bir yandan da meslek öğrenebilmesi” için kurulan MESEM’in, cumhurbaşkanının talimatıyla “amacından saptırıldığını” belirten Özbay, “öğrencilerin dört gün işyerlerine ucuz iş gücü olup sadece bir gün okula gittikleri sistemin çocuk işçiliğin yeni adı olduğunu” kaydetti.
"GELECEKLERİ HARCANACAK"
“Protokoller, kamu kaynaklarının nasıl eğitimin sorunlarını çözmek yerine yandaş sermayeye peşkeş çekildiğini gösterir nitelikte” diyen Özbay, şunları kaydetti:
“İnsan emeğinden başka hiçbir şeyin ucuz olmadığı bu marketlerde okulda olması gereken öğrencilerin emeği satılacak. Zamanında eğitim hizmeti verilmediği için buralarda çalışmaya mahkûm edilmiş olan yetişkinlerin bir kısmı da MESEM’de gösterilecek ve asgari ücretin yarısı tutarında bir para bu çalışanlara MEB tarafından ödenerek zincir marketlerin maddi yükü kamu kaynaklarıyla azaltılmış olacak.”
Özbay, protokolün işleyişini şöyle anlattı: “MESEM’e kayıtlı öğrenciler, okulda olmaları gereken gün ve saatlerde yandaş sermaye olarak bilinen bir market zincirine gidip çalışacak. MEB çırak öğrencilere asgari ücretin yüzde 30’u, kalfa öğrencilere ise asgari ücretin yüzde 50’si oranında ödeme yapacak. ‘Harca harca bitmez’ sloganlı bir market zincirinde çocukların yaşam sevincini harcayacaklar. Öğrenciler sömürülecek, bakanlık da buna başarı diyecek. Bu utanmazlığı kabul etmiyoruz. MEB’in görevi ülkenin geleceği olan öğrencilerimize çağdaş, bilimsel, laik ve kamusal bir eğitim sağlamak.”
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