CHP’li Engin Özkoç: Rusya’dan gelen gemilerdeki yağlar Türkiye’de altı günde tüketiliyor

12 Mart 2022 Cumartesi, 21:48

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Rusya’nın geçişine izin verdiği Türk gemilerindeki ayçiçeği yağının Türkiye’de altı günde tükeneceğini söyledi.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya girmesinin ardından Türkiye’ye ait ayçiçeği yağı yüklü gemilerin Azak Denizi’ndeki limanlardan çıkışana izin verilmemişti. Gemilerin engellenmesi sonrası basında yağ krizinin kapıda olduğuna yönelik haberler çıkmış, hükümetse Rusya’yla temasa geçmişti.

Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya’dan gelen gemilerin ayçiçek yağı sorunu için kalıcı bir çözüm olamayacağını söyledi.

Özkoç, 10 Mart’ta TBMM’de düzenlediği basın toplantısının videosunu şu notla paylaştı:

Ayçiçek yağı krizi çıktı. ‘Rusya'dan gelen gemileri bırakın, ayçiçeği yağı Türkiye'ye gelecek’ diyorlar. Gelen gemilerdeki ayçiçek yağı Türkiye'de 6 günde tüketiliyor. AKP geçici yöntemlerle sorunların üstünü örtüyor. Çiftçiyi tekrar ayağa kaldıracağız. Türkiye kalkınacak!

Özkoç’un TBMM’de düzenlediği basın toplantısında şunları söylemişti:

“Rusya’dan gelen gemileri bırakın, ayçiçek yağı gelecek’ diyorlar. Türkiye, gelen gemilerdeki ayçiçek yağı altı günde tüketiyor. Niye yüzümüzü çevirip Rusya’dan gelecek gemilere bakmıyoruz? Neden gözümüzü bereketli topraklarımıza çevirip; çiftçimiz için mazotu yarıya indirip, gübreden vergi almayıp, ata tohumu yetiştirip, kendi tarımımızı neden güçlendirmiyoruz? Neden başka ülkelerinin çiftçileri zenginleştiriyor da kendi ülkemizin çiftçilerini fakirleştiriyoruz? Çünkü saray rant elde ediyor. Trilyonlarca parayı cebine indiriyor da ondan. Biz bununla baş edebilir miyiz? Baş edebiliriz.”