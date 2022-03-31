CHP’li Erbay'dan Akbelen Ormanı'nda zeytin ağaçlarının sökümüne tepki: 'Siz nasıl insanlarsınız?'

31 Mart 2022 Perşembe, 17:30

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğla’nın Milas ilçesi İkizköy’deki Akbelen Ormanı'nda maden sahası açılması için zeytin ağaçlarının sökümüne yeniden başlanmasını TBMM gündemine getirdi.

"ARTIK YETER"

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Erbay, şöyle konuştu:

“Biz AKP’nin Muğla’mızdaki talan projelerine karşı bu toprakları savunmak için oradan oraya koşmaktan bıktık. AKP plajlarımızdan ne istiyor? Koylarımızdan ne istiyor? Ormanlarımızdan ne istiyor? Siz nasıl insanlarsınız? Artık yeter. Sabahtan beri Milas İkizköy’den telefon geliyor. İnsanlar ağlayarak bizleri arıyor. Bir avuç maden için 100 yaşındaki zeytinlik ağaçlarını köklüyorlar. Artık yeter.

YÖNETMELİK BİLE KANUNA AYKIRI

Buradaki jandarmalarınızı, kolluk kuvvetlerinizi çekin. Bakın uyguladığınız yönetmelik bile kanuna aykırı, yönetmeliğin gereğini bile yerine getirmiyorsunuz. Tarım Bakanlığı’ndan alınan bir izin yok. Kamu yararı yok. Bodrum’a giden içme suyu bu hattan geçiyor. Bu proje yanlıştır. Zaten bu yönetmelik iptal edilecek. Buradaki jandarmaları, kolluk kuvvetlerini geri çekin. Bütün Bodrum, Yatağan, Milas’taki hemşerilerimizi bu direnişe davet ediyoruz. Biz sonuna kadar topraklarımıza, ormanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Artık yeter! Muğla talan projelerinizden vazgeçin!”



