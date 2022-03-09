İkizköylüler, Maden Yönetmeliği'nin ilk Akbelen'de uygulanacağını öne sürdü: 'Zeytinlikler talan edilmek üzere'

09 Mart 2022 Çarşamba, 11:19

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Maden Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle zeytinlik alanların maden faaliyetine açmasına Muğla’nın Milas ilçesindeki İkizköylülerden itiraz geldi.

Maden sahası yapılmak istenilen Akbelen ormanı ve yanındaki zeytin ağaçları için doğa nöbeti tutan İkizköylüler, Milas Kaymakamlığı’na giderek, zeytinliklerinin korunması için dilekçe verdi.

"KÖMÜRÜ DEĞİL ZEYTİNİ KORU"

Dilekçeye ilişkin açıklama yapan Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nejla Işık, zeytinlikleri için adalet istediklerini belirterek, “Yeniköy-Kemerköy şirketinin, muhtar aracılığıyla zeytin sahiplerine ulaşıp ‘Üç gün içinde bu zeytinleri kaldırın’ dediğini öğrendiğimizden dolayı bu dilekçeleri hazırladık. Çıkan yönetmeliği Yeniköy-Kemerköy şirketi kullanarak zeytinleri talan etmek üzere. Dilekçemizi elden teslim ettik. Adalete de güvenmek istiyoruz. Zeytin Kanunu yönetmeliğin üstündedir diyoruz” diye konuştu.

Nejla Işık, Kaymakamlık'a dilekçeler verilmeden önce yaptığı konuşmada ise zeytinleri elleriyle tek tek topladıklarını ve zeytinlere kıydırmayacaklarını kaydederek, “İkizköylüler olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Kömürü değil zeytini koru” dedi.

Sunulan dilekçede, maden şirketinin zeytinlikleri kesmek istediği şöyle ileri sürüldü:

“MUHTARA ŞİFAHEN İLETİLDİ”

“Dünden bu yana, Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri, İkizköy Mahallesi sınırları içerisindeki zeytin ağaçlarını kastederek, İkizköy Mahallesi Muhtarı'na şifahen “İkizköylülerin, eskiden kamulaştırılmış alanlarda bulunan zeytin ağaçlarını gelip kendilerinin kesmelerini ya da taşımalarını, aksi takdirde şirketin bu ağaçları keseceğini, taşıyacağını' bildirmiştir. Bunun üzerine İkizköy Mahallesi Muhtarı, İkizköy sakinlerine bu durumu şifahen iletmiştir.”

Dilekçede maden şirketinin yaptığı faaliyetin Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunu’na aykırı olduğu kaydedilerek, kaymakamlığın zeytinliklerin korunması için yetkili olduğu belirtildi ve talepler şöyle sıralandı:

“İkizköy mahallesi sınırları içerisinde bulunan bir tek zeytin ağacının dahi kesilmemesi, sökülmemesi ve zarara uğramaması için gereken tüm önlemlerin alınmasını, Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar hakkında Kaymakamlığınız tarafından gereken işlem yapılarak yaptırım uygulanmasını, iş bu dilekçemize ilişkin idarenizce yapılacak tüm iş ve işlemler ile sonuçlarının tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.”

"YÖNETMELİK YK ENERJİ İÇİN ÇIKARILMIŞ"

İkizköylülerin avukatı Arif Ali Cangı ise maden şirketinin geçen yıllarda kamulaştırılan zeytinliklerdeki zeytin ağaçlarının sökülmesini istediğini öne sürdü. Cangı, “Şirket, önce muhtar aracılığıyla eski maliklere haber göndererek, "Zeytinlikleri sökmek istiyorsanız biz yardımcı olacağız, yoksa biz sökeceğiz" dedi. Anlaşılan bu yönetmelik değişikliği, doğrudan doğruya YK Enerji için ve İkizköylülerin zeytinliklerinin taşınması, sökülmesi ve maden ocağı haline getirilmesi için çıkarılmış” diye konuştu.