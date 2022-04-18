CHP’li Erdoğan Toprak, 6’lı masada yeni ittifaklara ilişkin konuştu: Bölge bölge çalışma

18 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, 6’lı masada yeni ittifak senaryolarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yeni ittifak tartışmaları, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, Seçim Yasası’ndaki değişiklikten sonra “üçüncü bir ittifak olabileceği” sözleriyle başladı.

"BU YASA TUZAK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldığı bir televizyon programında, kurmayları ve akademisyenlerin seçime yönelik çeşitli senaryolar üzerinde çalıştığını, sekiz seçenekleri olduğunu açıkladı. CHP’li Toprak, 6’lı masada Seçim Yasası’ndaki değişikliğe karşı atılabilecek adımlara ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Toprak, “Yasa tuzaklarla dolu. AKP, kendisini nasıl iktidarda tutarım diye bakıyor. Ancak ne olursa olsun bir siyasi parti Seçim Yasası’na sığınmış ve halktan kopmuşsa o siyasi partinin geleceği yoktur” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin bu yasaya karşı yeni yollar izlemesi gerektiğini söyleyen Toprak, şöyle konuştu:

"LEHE ÇEVİRECEĞİZ"

“Seçim Yasası’ndaki değişikliklere kendimizi adapte etmemiz lazım. Burada birçok senaryo, birçok ilde farklı şekilde uygulanabilir. İllere göre farklı davranılabilir. İstanbul üç seçim bölgesi, Ankara üç, İzmir iki bölge, bunların her birine ayrı çalışmak lazım. 81 ili masaya yatıracağız. Bir tek oyun boşa gitmemesini istiyoruz ve buna göre çalışacağız. Zaten yıllardan gelen deneyimimiz var, bunları da üst üste koyduğumuzda, bu Seçim Yasası’ndaki değişikliği kendi lehimize çevireceğiz.”

"ÇOK ADAY OLMAZ"

“İttifak için ittifak” gibi senaryoların, cumhurbaşkanı adaylığına bir etkisi olup olmayacağına ilişkin konuşan Toprak, “Cumhurbaşkanlığı konusunda tek aday çıkılmasının doğru olacağını ve partilerin eğiliminin de bu yönde olduğunu düşünüyorum. Birkaç adayla çıkılacağını sanmıyorum” dedi.



"MASADA ÇATLAK OLMAZ"

CHP’li Erdoğan Toprak, yapılacak seçim çalışmalarının 6’lı masaya etkisini de şöyle değerlendirdi: “İktidar masadaki her parti içinde bir yapı çıkarmaya çalıştı. Bunların hiçbiri tutmadı. Şimdi ittifak içinde bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Cumhur İttifakı ne yaparsa yapsın 6’lı masanın önceliği net. Bu ülke kötü yönetiliyor. Bu ülkede hukuk devleti, ekonomi, aile huzuru çöktü. Masanın önceliği de bu konular. O yüzden ne yaparlarsa yapsınlar masada bir çatlak olmaz.”