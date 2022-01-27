CHP’li Erdoğan Toprak, Diyarbakır ziyaretini değerlendirdi

27 Ocak 2022 Perşembe, 04:00

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, geçen hafta yaptığı Diyarbakır ziyaretine ilişkin izlenimlerini anlattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bu ülkede demokrasi olacaksa yolu Diyarbakır’dan geçer” sözlerine açıklık getirdi. “Ülkede demokrasi sorunu varsa Diyarbakır da hassas bir bölgedir” diyen Toprak, “Biz bunun peşine şunu ekliyoruz: Çözümün adresi Meclis’tir. Parlamentodan başka yerde çözüm aranmamalıdır” ifadelerini kullandı. Sosyal demokrat bir parti olduklarını vurgulayan Toprak, “Bu nedenle toplumun tüm sosyal, kültürel sorunlarını çözmek, toplumun huzur ve birlik içinde yaşamasını sağlamak bizim önceliğimiz. Ekonomi kadar toplumun barışı ve huzuru da önemli. Yıllardır bu mesele önümüzde duruyor ve seçimden seçime hatırlanması gereken bir mesele değil” diye konuştu.

"SAMİMİ GÖRDÜĞÜMÜZ LİDER"



Partisinin Kürt sorununun çözümü konusunda her zaman samimi olduğunu vurgulayan Toprak, “Kemal Bey 2012’de Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. ‘Bu, Türkiye’nin önemli sorunlarından biri. Artık çözülmesi lazım. Bir siyasi bedeli olacaksa, genel başkanlık koltuğuma da mal olsa yeter ki çözün. Ben arkanızda dururum’ dedi” bilgisini paylaştı. Toprak, şunları kaydetti: “Bölge kucaklaşmaya hasret. Kemal Bey’e güveniyorlar. Onu umut olarak görüyorlar. Eskiden biz gittiğimizde kapılar yüzümüze kapanırdı ama şimdi insanlar oturup derdini anlatıyor ve bize beklentilerini söylüyor. ‘Biz artık bu ülkede ayrım yapılmadan, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu samimi gördüğümüz lider’ diyorlar.”