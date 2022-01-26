Kılıçdaroğlu yolsuzluğun belgesini açıklamıştı: Adrese teslim ihalenin hangi şirkete gittiği belli oldu!

26 Ocak 2022 Çarşamba, 00:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 22.00'da halkı sosyal medyaya davet ettiği merakla beklenen açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu, devletin 6 milyar TL zarar ettiği bir ihalenin rakamlarını paylaştı.

Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği ihale, Bandırma – Bursa – Yenişehir – Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi ihalesi. Bu ihalenin ilki 3 Nisan 2018’de düzenlenmiş, 15 firma teklif vermiş ve 3 milyar 198 milyon TL’ye bir firmaya verilmişti. Ancak ilk ihale iptal edildi.

İHALE KALYON İNŞAAT’IN

İkinci ihale ise 21 Ağustos 2020’de yapıldı. Bu kez ihaleye 5 şirket teklif verdi ve ihaleyi 9 milyar 449 milyon TL’ye Kalyon İnşaat aldı.

Kalyon İnşaat, ilk turda yüksek teklif verirken, ikinci turda fiyat düşürmüştü. ihale adrese teslim şekilde 21/b sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapıldı.

DOLAR KURUNDAN DAHA FAZLA ARTIŞ

İptal edilen ihale düzenlendiğinde dolar kuru 3,97’ydi. İkinci ihale döneminde ise dolar kuru 6 TL olarak baz alınmıştı. Dolar o günden bu güne 2 kat artmamışken, aynı iş 3 kat bedelle ihale edildi.

393 kilometrelik Ankara – Sivas Yüksek Hızlı Tren Yolu Projesinin maliyeti dahi 13 milyar TL olarak belirlenmişti. Üstelik Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı yatırım programında yer almıyordu.