CHP’li Erdoğan Toprak, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi

28 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Rusya-Ukrayna savaşı ve savaşın Türkiye’ye etkilerine ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Gerginliğin savaşa dönüşme sürecinin ilk işaretini Rusya Devlet Başkanı Putin’in geçen yıl 12 Temmuz’da, Kremlin’in resmi internet sitesinde yayımladığı makalede verdiğini belirtti.

"SÜPER GÜÇ OLMA PLANI"

Putin’in burada, 1922’deki Kırım, Donetsk ve Luhansk’ın “Rusya’nın toprağı olduğunu” vurguladığına işaret eden Toprak, “Putin, birlikten ayrılma konusunda da ‘Gelirken ne getirdiysen giderken sadece onu götürebilirsin’ diyerek, bu toprakların tarihsel olarak Rusya’nın olduğunu ifade ediyordu” dedi.

Putin’in kendisine 2036’ya kadar Devlet Başkanlığı olanağı sağlayan anayasa değişikliğini gerçekleştirdiğine de dikkat çeken Toprak, “Sonra eski Sovyet coğrafyasını ve yeniden süper güç olma planını adım adım devreye soktu. 2008’de Gürcistan’da Güney Osetya’yı ve Abhazya’yı aldı. Çeçenistan’da, Ermenistan’da, Kazakistan’da müdahalelerle kendisine bağlı yönetimler yerleştirerek, hâkimiyetini pekiştirdi. Dağlık Karabağ savaşında devreye girip, 20 yıl sonra Güney Kafkasya’ya ve Azerbaycan’daki üslere yeniden askeri güçle yerleşik olarak döndü. Olaya sadece Ukrayna boyutuyla bakarsak yanlışa düşeriz. Ukrayna, Putin’in Rusya’nın yeniden süper güç olma planının sadece bir hamlesi” dedi.

Putin’in, Batı’nın Ukrayna’ya güçlü askeri destek vermeyeceğini öngördüğünü de söyleyen Toprak, “Planlarını çok önceden yaparak, yaptırımlara da kendince önlemlerini aldı ve hamlesini gerçekleştirdi. Rusya, eski gücünü kaybetti ve ABD-Çin karşısında üçüncü güç olma hedefine varmak istiyor” diye konuştu.

"DOLAYLI YOLDAN HİSSEDECEĞİZ"

Savaşın Türkiye’ye etkisine de değinen Toprak, “Mevcut durumda kuzeyimizde, Karadeniz’de yaşananlardan, Ukrayna’dan sonra en fazla olumsuz etkilenmesi, sıkıntıya girmesi muhtemel ülke Türkiye olarak gözüküyor” uyarısında bulunarak “Saray danışmanlarına ve tek kişilik akla havale edilen dış politika ile Türkiye, Rusya’ya çok ciddi manada bağımlı hale getirildi” ifadelerini kullandı. Toprak, “Rusya kalıcı şekilde Suriye’ye, Lazkiye-Tartus-Hmeymim üsleriyle güneyimize yerleşti. Kuzeyimizde de hâkimiyetini genişletiyor, pekiştiriyor. Doğalgazdan nükleer enerjiye, turizmden ihracat ve dış müteahhitlik hizmetlerine, S-400’lerle hava savunması ve askeri planda derin bağımlılıklar söz konusu. Savaş uzar, yayılırsa farklı alanlarda on milyar dolarlarla ifade edilecek çok ciddi ekonomik kayıplarla karşılaşabiliriz. Rusya’ya yönelik yaptırımların dolaylı etkisini en yakıcı hissedecek ülke Türkiye olacaktır” dedi.

"DİPLOMASİDE DENEYİM DIŞLANDI"

AKP iktidarının “devletin dış politika geleneğine zarar verdiğini” de belirten Toprak, “Türkiye’yi yöneten AKP iktidarının yaptığı en büyük siyasi hata, Rusya’nın güneyden de Türkiye’yi kuşatmasını sağlamak. Dışişleri’nin birikimini dışlayan, deneyimli diplomatlarımızı devre dışı bırakıp dış politikayı saray danışmanlarına havale eden politikasının Türkiye’yi getirdiği nokta ortada. Ekonomik bağımlılıklar (enerji, gıda) yeni bir iktidarla her zaman çözülebilir ancak Rusya’nın Akdeniz’de Türkiye’nin burnunun dibine yerleşmesi, tarihsel süreçlere baktığımızda, yüzyıllardır Türkiye’nin bu coğrafyada en büyük tehdit ve rekabeti Ruslarla yaşadığını unutmamamız gerek” dedi.