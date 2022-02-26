CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan enerji krizi açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafla buluşmasında Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekâtını örnek göstererek "Dışa bağımlılığımızın sonuçlarını işte bu dönemde görüyoruz. O yüzden kendi enerjimizi kendimiz üretmeliyiz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul Bağcılar’da esnafla bir araya geldi.
Edinilen bilgiye göre, toplantıda esnaf, Kılıçdaroğlu’na elektrik faturalarından akaryakıta kadar pek çok konuda yaşadığı sıkıntıları anlattı. Toplantıya katılan bir akaryakıt istasyonu sahibinin “Bütün benzin istasyonları kapanıyor. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Zarar etmeye başladık” dediği belirtildi. Özellikle sanayide üretimin durma noktasına geldiğine yönelik bir değerlendirmenin de yapıldığı kaydedildi.
DIŞA BAĞIMLILIK VURGUSU
Sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu’nun ise “enerjide dışa bağımlılığı eleştirdiği” aktarıldı.
Kılıçdaroğlu’nun, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekâtını örnek göstererek “Enerjide dışa bağlı olmamamız gerekiyor. Dışa bağımlılığımızın sonuçlarını işte bu dönemde görüyoruz. O yüzden kendi enerjimizi kendimiz üretmeliyiz” dediği belirtildi. Toplantıda, Kılıçdaroğlu’nun “Yenilenebilir enerjiye yönelmeliyiz” vurgusunu yaptığı da aktarıldı. Öte yandan toplantıya katılan esnafın geçim sıkıntısından eğitime kadar pek çok konuda Kılıçdaroğlu’na sorunlarını anlattığının da altı çizildi.
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