CHP’li Erdoğan Toprak, Türkiye’nin, Kâbil Havalimanı'na yaklaşımını değerlendirdi

21 Eylül 2021 Salı, 04:00

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Taliban’ın Kâbil’e girmesiyle çöken “Hamid Karzai Havalimanı’nın güvenliğini sağlama planının”, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aracılığıyla çözülmeye çalışıldığını ve Türkiye’nin, bu yolla yeni ABD yönetimi ile yakınlaşmak ve önem kazanmayı amaçladığını söyledi. Toprak, “İktidar Taliban ile diğer ülkeler arasında köprü konumu elde edip, ABD-Avrupa ile yakınlaşma, mevcut sorunlarda pazarlık gücü elde etme amacında. ‘İnancımız, itikadımız aynı’ yaklaşımıyla dünyaya da ‘Taliban’ı ben kontrol edebilirim’ mesajı vermek, kendisini önemli kılmak için Kâbil’de var olmak istiyor” dedi.

CHP’li Toprak, Türkiye’nin, Kâbil Havalimanı’nın güvenliğini üstlenmesinin olası etkilerini Cumhuriyet’e değerlendirdi. Toprak, Türkiye’nin güvenliği üstlenme talebindeki amacın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mesafe koyan yeni ABD yönetimi ile yakınlaşmak ve ABD-AB-NATO nezdinde önem kazandıracak bir pozisyon almak olduğunu söyledi.

‘SPONSOR KATAR VE BAE’

Katar’ın, başından beri Taliban’ın hamiliğini yaptığını ve Afganistan ile uluslararası toplumun diyaloğunu sağlayan köprü-kilit ülke konumunda olduğunu vurgulayan Toprak, söz konusu havaalanının bir bölümünde de BAE’nin etkin olduğuna işaret etti. Toprak, “Taliban’ın Kâbil’e girdiği gün BAE ile normalleşme müzakereleri başlatan iktidar, Katar’ı da devreye sokarak Türkiye’nin de işletme sürecine dahil edilmesini talep etti. Taliban da Katar’ın garantörlüğünde buna olumlu bakıyor. Taliban’ın işletmeyi üstlenecek ülkeye ya da firmaya ödeyecek parası yok. Dolayısıyla anlaşmaya varılırsa Taliban adına bu ödemelerin sponsoru Katar ve BAE olacak ya da Türkiye, hibe, insani destek, siyasi-diplomatik misyonla önem kazanma çerçevesinde bila bedel işletme desteği verecek, Afgan personel yetiştirecek, eğitecek” ifadelerini kullandı.

‘KONTROL EDEBİLİRİM MESAJI’

Olası bir mutabakat durumunda Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin devreye girebileceğini söyleyen Toprak, şunları kaydetti:

“Sadece ABD-Avrupa değil, Rusya ve Çin de Afganistan’da beklentileri, hesap ve planları olan ülkeler. İktidar Kâbil’de böyle bir pozisyon kaparak önem kazanma, Taliban ile diğer ülkeler arasında köprü konumu elde edip, ABD-Avrupa ile yakınlaşma, mevcut sorunlarda pazarlık gücü elde etme amacında. İktidar, ‘inancımız, itikadımız aynı’ yaklaşımıyla dünyaya da ‘Taliban’ı ben kontrol edebilirim’ mesajı vermek, kendisini önemli kılmak için Kâbil’de var olmak istiyor.”