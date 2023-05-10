CHP’li Erdoğdu’dan çarpıcı 'Ali Yeşildağ' açıklamaları: ‘Türk milletini soymak şu an fiilen suç değil’

Yayınlanma: 10.05.2023 - 12:49

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:49

Seçime sayılı günler kala AKP’ye yakınlığı ile bilinen, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski koruması Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ tarafından çarpıcı iddialar gündeme getirildi.

Erdoğan’ın ve bakanların yolsuzluk yaptığını öne süren Yeşildağ’ın iddialarına ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Cumhuriyet TV’ye konuştu.

“TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKI YENİLİYORSA BİZİ İLGİLENDİRİR”

Erdoğdu, Antalya Havalimanı işletmesi için yapılan ihalede Erdoğan’ın 1 milyar dolar rüşvet aldığı iddialarına ilişkin şöyle konuştu:

“Normalde cumhuriyet savcılarının görevi şudur: Böylesine olay, yer, zaman gibi somut bilgileri ortaya konan ihbarlar çıkarsa cumhuriyet başsavcılığı, o ihbarın yapıldığı yer itibariyle ivedi soruşturma başlatır. Çünkü cumhuriyet başsavılığının görevi, kamu malını hazine yararına korumaktır. Tabii bu şahıs hakkında da iddia varsa hakkında yolsuzluk suçlaması olan kişiler, burada Erdoğan ve ailesi söz konusu, onlar da suç duyurusunda bulunursa Ali Yeşildağ hakkında soruşturma yapılması gerekiyor. Normal hukuk sisteminde olması gereken bu. Aile içi sorunlar olmuş galiba, bizi ilgilendirmiyor, ama bu şahısların anlattığı işler dolayısıyla tüy bitmemiş yetimin hakkı yenilmişse işte o zaman bizi çok ilgilendiriyor demektir. Bence bu ihbarlar işin çok küçük bir kısmı. 418 milyar dolar gibi devasa bir boyut var ortada.”

“TÜRK MİLLETİNİ SOYMAK ŞU AN FİİLEN SUÇ DEĞİL”

CHP olarak şu an konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmayacaklarını aktaran Erdoğdu, “5 gün sonra seçim olacağından buna gerek yok. Yetimin hakkını savunacak bir hukuk sistemi yok ki. Bunlara gelinceye kadar ortalıkta saçılıp dökülen neler neler var, Türkiye’de millet adına karar verecek bir yargı bırakılmadı. Cumhuriyet savcılarını görüyorsunuz, statlarda tezahürat yapan insanları 5 dakikada ayakkabı numarasını tespit eden insanlar, bu suçluları mı bulamayacak? Bu bir anayasal düzen meselesi. Ülkede anayasal yargı bağımsızlığı ortadan kalktığı için, Türk milletini soymak şu an itibariyle fiilen suç değil, hukuken suç ama takribatı yok” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR OLUNCA ‘HASAR TESPİT KOMİSYONU’ KURACAĞIZ”

Erdoğdu, seçimlere işaret ederek iktidar olmaları durumunda yapacaklarını “Bu işlemlerle ilgili hukuk süreci başlatılacak, ‘hasar tespit komisyonu’ dediğimiz bir komisyon, makro durumları inceledikten sonra her bir bakanlıkta veya müstakil genel müdürlüklerde veya bağımsız kuruluşlarda denetçilerden oluşan bir denetim mekanizması çıkacak ortaya. Bu denetim mekanizması, en somut delillerle ve hukuka en uygun yöntemlerle bu iddiaları raporlayacak, raporlar sonucunda bir kamu zararının çıkartıldığı idari tedbirler konulacak ve yargıya iletilecek. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve milletinin hakkını yiyenlerden bu sorulacak ve faiziyle ve cezasiyla geri alınacak. Herkesin içi rahat olsun, bu seçim kazanılacak bir seçim, kararlı olmamız gerekiyor. Hukuka saygılı ama cesur olmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu” sözleriyle açıkladı.