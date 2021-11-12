CHP'li Erdoğdu'dan 'sesli mesaj' tepkisi
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, gelen sesli mesajlar için alınan ücrete tepki gösterdi.
CHP'li Erdoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sesli mesaj ücretlerine tepki gösterdi.
Düzenleyici ve denetleyici bir otorite olmadığı için 'insanların soyulduğunu' ifade eden Erdoğdu, şunları söyledi:
"Operatör sesli mesajınız var diye mesaj atıyor… Nedir diye bakmanın ücreti 1,5 TL… Sesli mesajlara bakıyorsunuz diğer operatörlerin otomatik aramaları… Bir dolu büyük şirketin yaptığı bu… Düzenleyici ve denetleyici otorite olmadığı için insanlar böyle küçük küçük soyuluyor…"
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