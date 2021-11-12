CHP'li Erdoğdu'dan 'sesli mesaj' tepkisi

12 Kasım 2021 Cuma, 17:40

CHP'li Erdoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sesli mesaj ücretlerine tepki gösterdi.

Düzenleyici ve denetleyici bir otorite olmadığı için 'insanların soyulduğunu' ifade eden Erdoğdu, şunları söyledi: