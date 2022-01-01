CHP'li Eren Erdem'den yandaş isimlere zam tepkisi
CHP PM üyesi Eren Erdem iktidara yakın isimlerin zam yorumlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Türkiye yeni yıla enerjiden doğalgaza, köprü ve tünellerden akaryakıta birçok kalemde gelen dev zamlarla girdi.
2022 yılının ilk saatlerinde peş peşe gelen zam haberleri yurttaşların büyük tepkisini çekerken iktidara yakın isimler sosyal medya hesaplarından zamların zamanlamasına dikkat çekti.
CHP Parti Meclisi üyesi ve 26. dönem İstanbul Milletvekili Eren Erdem ise ‘Dün gece yapılan zamların Erdoğan’a organize kötülük olduğunu' söyleyen iktidara yakın isimlere tepki gösterdi.
"GEÇİN BU ALGI OYUNLARINI"
Tweetleri alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdem, “Madem Partili Cumhurbaşkanına rağmen zam yapıldı, ona tuzak kurdular, hadi derhal hemen bir kararname ile zamları geri alsın! Yetkisi var… Geçin bu algı oyunlarını…” ifadelerini kullandı.
Madem Partili Cumhurbaşkanına rağmen zam yapıldı, ona tuzak kurdular, hadi derhal hemen bir kararname ile zamları geri alsın! Yetkisi var…— Eren Erdem (@erenerdemnet) January 1, 2022
Geçin bu algı oyunlarını… pic.twitter.com/22OE0vLVw0
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