CHP’de kurultay süreci

12 Haziran 2023 Pazartesi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurultay süreci başladı.

Kurultay takvimine göre 12-19 Haziran’da üyelikler ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak ve üye olduğu halde üye görünmeyenler bu süre içinde itiraz dilekçelerini verecekler.

Tüm üyelerin oy kullanma hakkı olan tek yer mahalle kongreleridir. İlçe kongrelerinde oy kullanacak olan ilçe delegelerinin belirleneceği yer mahalle kongreleridir. Bu nedenle tüm üyelerin mahalle kongrelerine katılmaları ve üyelik durumlarını itiraz süresinde kontrol etmeleri, demokratik katılım açısından son derece önemlidir.

Mahalle kongreleri, başka bir deyişle ilçe kongresi delege seçimleri, 3-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecektir.

Her mahallenin kongresi bu zaman diliminde farklı bir tarihte gerçekleşecektir. İlçe başkanlıklarının bu kongrelerin tarihlerini tüm üyelere duyurmaları konusunda her zaman sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu, parti içi demokrasi sürecini engellemek için, genel merkezin talimatıyla, kasıtlı olarak yapılmaktadır.

Mahalle kongrelerinin tarihleri tüm üyelere SMS veya e-posta mesajıyla bildirilmemektedir ya da son anda bildirim yapılarak, sadece yönetime yakın olanlara zamanında bildirim yapılarak, katılımın düşük olması ve katılan üyelerin, yönetimi destekleyenlerden oluşması sağlanmaktadır.

Bu nedenle tüm üyelerin ilçe başkanlıklarını sık sık arayarak, ilçe başkanlıklarına sık sık giderek, mahalle kongrelerinin tarihlerini takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.

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Mahalle kongrelerinde seçilecek olan ilçe delegeleri, ilçe kongresinde, ilçe yönetimini ve il kongresinde oy kullanacak il delegelerini seçmektedir. İl kongresinde oy kullanacak il delegeleri de, il kongresinde, il yönetimini ve kurultayda oy kullanacak olan kurultay delegelerini seçmektedir. Kurultay delegeleri de, kurultayda parti meclisi üyelerini ve genel başkanı seçmektedir.

Bu nedenle mahalle kongreleri çok önemlidir. Domino taşı etkisi gibi, mahalle kongreleri, bütün süreçte belirleyici bir rol oynamaktadır.

Mahallelerin çoğunluğunda kazanan, kurultayda da kazanmaktadır.

Üyelerin çoğunluğu tüzüğü bilmedikleri için, ilçe ve il kongrelerine ve kurultaya ilgi göstermektedirler. Oysa oralardaki durum, mahalle kongrelerinde büyük ölçüde belirlenmektedir.

Bu nedenle hem mahalle kongrelerine katılımın sağlanması hem de mahalle kongrelerinde, genel merkezin, il ve ilçe başkanlıklarının, belediyelerin, tepeden inme yöntemlerle dayattıkları ilçe delegesi listelerine alternatif listelerin ve adayların çıkması, parti içi demokrasi açısından yaşamsal önemdedir.

Mahalle kongrelerindeki seçimler, yargı denetiminde yapılmadığı için, bu kongreler aynı zamanda, en çok usulsüzlüğün ve/veya antidemokratik uygulamanın yaşandığı kongrelerdir.

CHP’de Deniz Baykal da Kemal Kılıçdaroğlu da girdikleri tüm seçimleri kaybettikleri halde, bu şekilde her kurultayda genel başkan olarak seçilmişlerdir!

Bununla birlikte, ilçe ve il kongrelerinde de parti ve belediye yöneticilerinin, delegelere dayattıkları adaylara ve listelere karşı, alternatif adayların ve listelerin çıkarılması, son derece önemlidir.

İlçe kongreleri 5 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde, il kongreleri 16 Eylül-15 Ekim tarihlerinde gerçekleşecektir.

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CHP’nin kurultay tarafından onaylanan parti programındaki, cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik/kamuculuk, laiklik, milliyetçilik/ulusçuluk, devrimcilik, sosyal demokrasi ve demokratik solculuk ilkelerine, tüzük gereği, her parti üyesi uymakla yükümlüdür.

Bu ilkelere sahip çıkan üyelerin, kurultay sürecinde aktif olmaları ve CHP’yi ilkelerinden uzaklaştıran yöneticileri partiden uzaklaştırmaları, AKP tarafından teokratik bir dikta rejiminin kurulduğu bir dönemde, Türkiye için yaşamsal önemdedir.

CHP’de kazanmadan, Türkiye’de kazanmak olanaksızdır!