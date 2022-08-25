CHP'li eski milletvekili Haluk Pekşen yoğun bakıma kaldırıldı
Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Haluk Pekşen'in yoğun bakıma kaldırıldığı duyuruldu.
CHP Trabzon eski milletvekili Haluk Pekşen, yaklaşık 10 gün önce zatürre teşhisi ile Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre; Covid-19 aşısına bağlı olarak kalp kapakçığı zarında iltihaplanma meydana gelen Pekşen'in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildi.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Halen yoğun bakımda tedavisi süren Pekşen'in hayati tehlikeyi atlattığı, durumunun iyi yönde ilerlediği öğrenildi. Pekşen'in ailesi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, “Canımız babamız, en kıymetlimiz Haluk Pekşen, 10 gündür Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde tedavi görmektedir. Durumu iyi, her zamanki gibi çok güçlü ve çok iyi olacak ancak tedavisi bir süre daha devam edeceği için telefonu kapalı. Tüm dua ve şifa dilekleriniz için çok teşekkür ederiz” denildi.
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