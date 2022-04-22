Hukukçu Haluk Pekşen’den göç sorunuyla ilgili uyarı: Sığınmacı krizinin sonu iç karışıklık

22 Nisan 2022 Cuma, 04:00

İktidarın göçmenlere ve sığınmacılara yönelik politikalarını eleştiren CHP eski milletvekili ve hukukçu Haluk Pekşen, Türkiye’nin adım adım iç kaosa sürüklendiği uyarısında bulundu.

Pekşen, 2010’da Tunus’ta başlayan Arap Baharı ile Suriye’de yaşanan iç savaş ortamının Türkiye’ye taşınmak istediğini öne sürdü. Son günlerde artan tartışmaların pek çok ülkede yaşanan “Arap Baharı”na benzerlik içerdiğine dikkat çeken Pekşen, “Türkiye’de kontrol dışında 10 milyon civarında göçmen var. Bu rakam Avrupa’daki birçok ülkenin nüfusundan dahi fazladır. Nereden, kimler tarafından gönderildiğini bilmediğimiz bu insanların fiziki durumu oldukça dikkat çekicidir. Bu ülkemizi gelecekte kaosa ve iç karışıklığa sürükleyecek bir tablodur” dedi.

“Türkiye’de göçmen karşıtlığı değil, siyasi proje karşıtlığı var” diyen Pekşen, sözlerini şöyle sürdürdü: Ege’de, Akdeniz’de, Karadeniz’de yaşayan Almanlara, İngilizlere, İrlandalılara, İtalyanlara, Gürcülere karşı bugüne kadar bir karşıtlık oluştu mu? Sıkıntımız Suriyeliler, Afganlar ve Pakistanlılar konusundadır. Neden ülkemize gelenlerin hepsi 30 yaş altı erkekler? Belli bir amaca hizmet etmek üzere ülkemize getirilen bu kişileri derhal ülkelerine geri göndermek zorundayız” dedi.

"BEDELİNİ AĞIR ÖDERİZ"

Pekşen, 2025 yılına kadar geçerli olan geri kabul antlaşmasına da dikkat çekerek şunları söyledi: “Norveç, Suriye’de savaş bitmiştir, tüm göçmenler ülkelerine geri dönebilir diyerek geçtiğimiz hafta çıkarılan tüm düzenlemeleri iptal ederek 35 bin insanı geri gönderiyor. Artık Suriyelilerin Avrupa’da kalması için gerekçe yoktur dendi. İmzaladığımız geri kabul antlaşmasına göre 2025 yılına kadar sığınmacıları geri göndermeyeceğiz ve karşılığında 3.5 milyar Avro alacağız. Peki Avrupa bu 3.5 milyar Avro’yu neden Suriye’ye vermiyor? O kaynağı Suriye’nin yeniden inşası, iskânı için kullanın. Peki neden Türkiye? Türkiye bu süreci dikkatle aşamadığı takdirde bedelini çok ağır öder.”