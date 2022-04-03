CHP'li Faik Öztrak: 'Tayyip Erdoğan ve saraydaki şürekası gençlerin halinin hiç farkında değil'

03 Nisan 2022 Pazar, 12:47

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, bugün CHP Tekirdağ İl Başkanlığı’nın düzenlediği il danışma kuruluna katıldı. Danışma toplantısına CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

"MİLLETİ UNUTTU AMA MİLLET DE BUNLARA BUNUN CEZASINI SANDIKTA KESECEK"

Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlere yönelik “dünyayı dolaşın” tavsiyesini değerlendirdi. Öztrak, “Yani gençlerde bırak aromalı kahveyi bir bardak su içecek hal bırakmayacaksın, ondan sonra çıkacaksın çay için, kahve için, bir de üstüne dünyayı dolaşın diye tavsiyede bulunacaksın. Ben hep söylüyorum, bunlar artık milletin halini görmüyor, sesini duymuyor, milleti unuttu ama millette bunlara bunun cezasını sandıkta kesecek" dedi.

"ERDOĞAN VE SARAYDAKİ ŞÜREKASI GENÇLERİN BU HALİNİN HİÇ FARKINDA DEĞİL"

Öztrak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu arada bir şey daha söyleyeyim, gençlere demiş ki bu dijital imkanlardan yararlanın, şunu yapın bunu yapın. Geçen gün yine Anadolu'da sahayı gezerken gördüğüm bir husus var. Akıllı telefon satıcıları artık akıllı telefon satamıyorlar, aksesuarla ayakta durmaya çalışıyorlar. Telefon dahi alamayan bu çocuklar nasıl bu dijital imkanlardan yararlanacaklar? Önce gençlere imkan vereceksiniz, bunları yapma imkanını vereceksiniz, ondan sonra bu tavsiyelerde bulunacaksınız. Bugün üniversiteli gençlerle konuştuğumuzda bize, 'karın tokluğuna yaşıyoruz, sinemaya gidemiyoruz, operaya gidemiyoruz, bir müzik dinleyemiyoruz, dışarıda çıkıp bir çay içemiyoruz, karnımızı doyurmaya çalışıyoruz sadece' diyorlar ama öyle görünüyor ki Tayyip Erdoğan ve saraydaki şürekası gençlerin bu halinin hiç farkında değil.

"TAYYİP ERDOĞAN GİDECEK, UCUBE REJİMİ BİTECEK"

Evet bir de demiş ki üstüne 2023'ten sonra her şey çok güzel olacak. Keşke 2023'den sonraya kalmasa da bir an evvel olsa. Ama evet 2023'ten sonra, 2023 seçimlerinden sonra geliyor gelmekte olan. Hatta artık bugün bile görüyoruz gelmekte olanın geldiğini. Evet Tayyip Erdoğan gidecek, ucube rejimi bitecek. Ondan sonra Türkiye'de hayat çok çok güzel olacak. Bir rahat nefes alacağız."