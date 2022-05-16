CHP'li Faik Öztrak'tan 'Cahit Özkan' yorumu: 'Daha çok Saray evladını yer'

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:40

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili sözlerinin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in, Özkan’ın sözlerinin partinin görüşü olmadığı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Özkan, sosyal medya hesabında bugün, Özkan’ın görevden alınacağı iddialarına işaret ederek, “Saray için, para gelecek yerden grup başkanvekili esirgenmez. Bu ucube rejim, doların yeşili için daha çok Saray evladını yer” paylaşımı yaptı.

Saray için,

Para gelecek yerden,

Grup Başkanvekili esirgenmez.



Bu ucube rejim;

Doların yeşili için daha çok saray evladını yer. — Faik Öztrak (@faikoztrak) May 16, 2022

Öte yandan Özkan'ın danışmanı Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, Özkan'ın görevden alındığına dair iddiaların doğru olmadığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

YouTube'da Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın sözleri sosyal medyanın gündeminde. Ömer Çelik'in tepkisi üzerine sosyal medyada birçok isim, Özkan'ın görevden alındığına dair iddiayı konuşuyor.

Özkan, "Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti” açıklamalarında bulunmuştu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise AKP'li Özkan'ın sözlerine Twitter'dan tepki göstererek "Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.