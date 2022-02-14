İlaç fiyatlarına dev kur zammı: "İlaç temininde sorunu azaltacak ama kaldırmayacak"

14 Şubat 2022 Pazartesi, 19:08

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), ilaç fiyatlandırmasında euro kurunu 4,57’den 6,29 TL’ye yükseltti.

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, ilaç temininde yaşanan sorunlara dikkat çekerek, “Bu zamlarla ilgili oranın, her ürüne, her ilaca eşit değil reel güncellenmesi gerekiyor. Sorunu azaltacağını düşünüyoruz ama kaldıracağını düşünmüyorum. Sorun, eylül ayıyla beraber tekrar karşımıza çıkacak” dedi.

TİTCK, ilaç fiyatlarındaki kur artışını internet sitesinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

TİTCK'in açıklaması şöyle:

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 2022 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan bir euro değeri 4,5786 TL’den 6,2925 TL’ye artırılmıştır.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2’nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 15,80 TL ve 8,26 TL değerleri, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2’nci maddesinin onuncu fıkrası gereği euro değerinde yapılan değişiklik oranında artırılarak 21,71 TL ve 11,35 TL olarak güncellenmiştir.

Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski euro değerine bölündükten sonra yeni euro değeri ile çarpılarak hesaplanması, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın geçici maddesinin ikinci fıkrası hükmünce bu kararın ilanından itibaren 5 gün sonrası geçerli olması kararları alınmıştır.

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, ilaçtaki euro kurunun 4,57'den 6,29'a çıkartılmasının ilaç fiyatlarında yaklaşık yüzde 37,43 artışa neden olacağını açıkladı.

Ercanlı, ilaçta güncellenen kur değerine ilişkin ANKA Haber Ajansı’na şunları söyledi:

"100 İLACIN 25'İNDE BULUNMA SIKINTISI VAR"

Eczacılar, ilaçta zammın yanında değil. Özellikle ilacın ulaşılabilir olmasının taraftarıyız. Ulaşımda sorun ilacın fiyatıysa ortadan kaldırılması gerekiyor. Ama sahada yaşadığımız yansımalar, ilaç yokluklarıyla ilgili tespitlere baktığımız zaman, ithal ilaçların birçoğunun ithalatında çok ciddi sıkıntılar olduğunu gözlemliyoruz. Pandemiyle beraber yerli ilaç sanayisindeki aşırı maliyetlerin yükselmesiyle birlikte bazı ilaçların bulunmasında sıkıntı yaşıyoruz.

Bugün, mevcut her 100 ilacın neredeyse 22-25 arasında bir oranda bulunurluğunda sıkıntı yaşıyoruz. Hem hastalarla karşı karşıya kalmamıza neden oluyor hem de hastaların telafisinde çok ciddi problemlerin oluşmasını sağlıyor.

"SIKINTI YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu güncelleme yılda birkaç kez yapılmalı ki bu ilaç yoklukları, sanayinin üretimindeki problemler giderilsin. İlaçlardaki fiyat güncellemesinde her ilacın eşit oranda artırılmasının da yanlış olduğunu düşünüyoruz. Fiyatı çok ucuz olan ilaçların fiyatını yüzde 37,43 de artırsanız 3 TL'lik ilacın 4 TL olması anlamına geliyor. Bu da önümüzdeki süreçte bu ilaçların piyasada bulunurluğunda ciddi sıkıntılar yaşamaya devam edeceğimizi gösteriyor.

"SORUN EYLÜLDE TEKRAR KARŞIMIZA ÇIKACAK"

Bu zamlarla ilgili oranın da yapılırken her ürüne, her ilaca eşit oranda değil, reel güncellenmesi gerekiyor. Sorunu azaltacağını düşünüyoruz ama kaldıracağını düşünmüyorum.

Pandemi öncesinde de ilaç yoklarıyla ilgili oran yüzde 4. Pandemiyle birlikte önce 8, sonra 12, 22 ve zam öncesinde yüzde 25'lere çıkmış durumda. Kur güncellemesi bu oranı aşağıya çekecektir ama sorunu çözmeyecektir. Sorun, eylül ayıyla beraber tekrar karşımıza çıkacak. 2022'de çok daha büyük bir ilaçta fiyat güncellemesi olarak karşımıza çıkma gibi bir risk ortaya çıkartıyor.

Ercanlı, İlaç Fiyat Kararnamesi'nin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ve ilaç fiyat güncellemesinin yılda 3-4 kez yapılması gerektiğini söyledi. Ercanlı, uzun vadede ise yerli ilaç sanayisinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.