Sağlıkçılar, özlük haklarını kazanmak için eyleme başlattı
Sağlıkta şiddet yasasından özlük haklarına kadar Meclis’ten pek çok düzenleme bekleyen sağlıkçılar, “Beyaz Nöbet” eylemi başlattı. Türk Tabipleri Birliği, 8 Şubat’ta yurt genelinde iş bırakacaklarını açıkladı.
Pandemi sürecinde zor şartlar altında hizmet veren sağlık çalışanları yurdun dört bir yanında eyleme başladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, “Amacımız hekimlerin özlük haklarıyla ilgili konuları gündeme getirmek, sağlıkta yeni bir şiddet yasası çıkmasını sağlamak, Covid-19’un herhangi bir illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı sayılması ve çalışma koşullarımızın düzeltilmesini istiyoruz. Nöbetimiz 4 Şubat’a kadar sürecek” dedi.
Her gün TTB’de nöbet tutacaklarını duyuran Ökten, “Aynı şekilde illerde tabip odalarında nöbetlerimiz olacak. Hastanelerde de nöbette olacağız. 4 Şubat’ta tüm oda başkanlarıyla Ankara’da ortak bir basın açıklaması yapacağız. Ya Meclis önünde ya da Sağlık Bakanlığı’nda olacağız. 8 Şubat’ta da iş bırakma eylemi yapacağız” ifadelerini kullandı.
Sağlık çalışanları 8 Şubat’taki iş bırakma eyleminde sadece acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarına hizmet verecek.
AÇLIK SINIRI VURGUSU
Sağlık çalışanlarının “Zam yapacağız” gibi sözlerle oyalandığını söyleyen Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur ise “Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’in araştırmalarına göre; açlık sınırı ocak ayında 4 bin 924 liraya, yoksulluk sınırı 15 bin 13 liraya yükselmiştir. Zor koşullarda çalışan, uzun nöbetler tutan, şiddete uğrarken can kurtaran sağlık çalışanlarına reva görülen maaşlar neredeyse açlık sınırındadır. Türk Ceza Kanunu’nda kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmeti sunanlara karşı işlenen bazı suçlara ilişkin özel düzenlemeler içeren Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı taslağı kanunlaştırılmalıdır. Sağlık emekçilerinin çocuk bakım sorununun çözümü için haftanın 7 günü, 24 saat kesintisiz hizmet veren bakımevi, kreş ve anaokulu düzenlemesi hayata geçirilmelidir. Sağlığı piyasalaştıran politikalara son verilmeli, Atatürk’ün başlattığı ulusal, kamucu ve halkçı sağlık politikaları tekrar hayata geçirilmelidir” dedi.
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