CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, belediyelerden aldığı ölüm verilerini Sağlık Bakanlığı verileriyle kıyasladı

15 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, ekim sonu itibarıyla CHP’li 21 büyükşehir ve il belediyesindeki bulaşıcı hastalıktan yaşamını yitiren yurttaşların sayısının, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye için bildirilen toplam koronavirüs kaynaklı ölüm sayısından 2 bin 291 fazla olduğunu belirtti.

İlgezdi, “Ülkemizin 21 ilindeki ölüm hızı 81 ile uygulandığında Covid-19’dan ölenlerin sayısının 149 bin 315 kişi olabileceği tahmin ediliyor. Bu sayılar doğru olarak açıklanmış olsa ülkemizin ölüm sayılarına göre pandeminin dünyada en çok etkilediği yedinci ülke olduğu anlaşılacaktır” dedi. İlgezdi ölüm hızının da 2.1 kat fazla olacağını belirtti.

FARK 2 BİNDEN FAZLA

İlgezdi, 31 Ekim 2021’e kadar CHP’li 21 büyükşehir ve il belediyesindeki ölüm istatistiklerini derlediği çalışmasını Cumhuriyet’le paylaştı. Buna göre, 21 ilde 1 Mart 2020-31 Ekim 2021 arasında Covid-19 ve bulaşıcı hastalık sebebiyle 72 bin 827 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran İlgezdi, “Sağlık Bakanlığı tarafından aynı tarih itibarıyla ölüm nedeni Covid-19 olarak bildirilenlerin 81 ildeki sayı ise 70 bin 536’dır. 60 il eksik olduğu halde ölüm sayısındaki fark 2 binden fazla” açıklamasında bulundu. Ekim ayının sonu itibarıyla salgında 19 aydan uzun bir zamanın geride kaldığını da anımsatan İlgezdi, şunları kaydetti: “Sağlık Bakanlığı tarafından halen Covid-19 ölümlerinin yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalık, meslek, sosyal sınıf ve illere göre açıklanmaması nedeniyle ülkemize özgü risk etmenleri analiz edilememekte ve maalesef alınan önlemlerin etkisini bilimsel verilere dayalı olarak değerlendirme olanağı bulunmamaktadır. Pandemi ülkemizde iyi yönetilememektedir ve açıkça görüldüğü gibi, yükü Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilerden çok daha ağırdır.”