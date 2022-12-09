CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi, saatte beş çocuğun küçük yaşta zorla evlendirildiğini açıkladı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi yaptığı açıklamada, “Çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler insan haklarının en acımasız şekilde ihlalidir” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “çocuk istismarına” ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulundu.
“Çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler insan haklarının en acımasız şekilde ihlalidir” diyen İlgezdi, “Çocuğun üstün yararının yani bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişiminin gözetilmesi gerekir. Dolayısıyla çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerle mücadele siyaset üstü bir konu, bir anayasa ve yasa savunuculuğudur. 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na göre ‘18 yaşını doldurmamış kişi’ çocuktur. Bundandır ki çocuk evlilikleri yasal olmadığı gibi çocuğun istek ya da rızasından da bahsedilemez” dedi. İktidarın “çocuk haklarını gözetirmiş gibi yaparak, günü kurtarma peşinde” olduğunu söyleyen İlgezdi, AKP iktidarında evlendirilen kız çocuklarının sayısının 700 bini aştığını aktarıp şöyle devam etti:
"BUNUN ADI KIRIMDIR"
“Tek adam rejimiyle birlikte veriler ciddi biçimde sansürlenip karartıldığı için tablo çok daha vahim boyutta. Saatte beş çocuğun küçük yaşta zorla evlendirildiği bir dönem yaşıyoruz. İktidar bu evlilikleri kendi siyasal düşün dünyasında meşrulaştırma çabasından asla vazgeçmiyor. Aslında bugün Türkiye’de yaşadığımız şey tam anlamıyla bir ‘çocuk kırımıdır’. Çünkü çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal istismar biçimlerini içinde barındırır. Bu suçun diyetini her koşulda kadınlar ve çocuklar ödüyor. Bu bozuk düzeni, bu ahlaksızlığı, bu vicdansızlığı bitirmek zorundayız.”
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