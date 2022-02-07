CHP'li Gamze Taşcıer, bebek bezi fiyatlarındaki artışa dikkat çekti

07 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, bebek bezi fiyatlarının bir yılda yüzde 100 arttığını belirterek “Öyle bir zam furyası var ki bebeğin sadece aylık bez ve ek gıda masrafları 800 ila bin lirayı buluyor. Asgari ücretlinin maaşının dörtte biri” dedi.

Bebeklerin bakımı için ihtiyaç duyulan ürünlerin fiyatlarını aylık olarak takip ettiklerini vurgulayan Taşcıer, araştırmanın sonuçlarını paylaştı ve şu bilgileri verdi:

“Türkiye’de çocuk sahibi olmak lüks hale geldi. Bir markanın 100 adet 5 numara bebek bezi geçen yıl 91.9 liraydı, bu yıl 229.9 olmuş. Bir diğer markanın 156’lık paketi 159.9 liradan, 334.9 liraya çıktı. Bir markada da 50 adet bez, 29.9 TL’den 59.9’a yükselmiş. Her fırsatta çocuk tavsiyesi veren Erdoğan, bir de ailelerin bu masraflara nasıl yetişeceğini anlatsa da dinlesek.”

Maddi durumu iyi olmayan ailelerin bebeklerine bez yerine kumaş bağlamaya mecbur kaldığını aktaran Taşcıer, “Asgari ücretli bir insanın maaşının dörtte biri sadece bebeğin bu masraflarına gidiyor. Kıyafeti, evi bebeğe uygun hale getirmek için yakılan doğalgazın artması, mobilyası, aracı gereci derken insanlar artık masraflara yetişemiyor” diye konuştu.

"KDV ALINMASIN"

Taşcıer, bebek bezleriyle ilgili TBMM’ye bir yasa teklifi sunduğunu da anımsatarak, şunları kaydetti:

“Bununla ilgili verilmiş bir kanun teklifim var ancak gündeme alınmıyor. Bebek bezi lüks değil, zorunlu ihtiyaçtır. Bunu çocuk sahibi olan herkes biliyor ve yaşıyor. Dolayısıyla zorunlu bir harcamadan yüksek oranlı KDV almak doğru değil. Çağrımı yineliyorum: Bebek bezlerinde KDV oranı yüzde 1’e indirilsin. Böylece aileler hiç olmazsa bir miktar nefes alsın.”