CHP'li Vekil Burcu Köksal bebek bezi zammını eleştirdi, AKP sıralarından gülüşme sesleri yükseldi.

14 Aralık 2021 Salı, 19:56

Bebek bezine gelen zamlara dikkat çekmek için kürsüye bebek beziyle çıkan CHP Milletvekili Burcu Köksal, ''Sizin çocuklarınız lüks araçlarda pudra şekeri çekerken anneler çocuklarına bez ve mama alamıyor'' ifadelerini kullandı. O esnada AKP'li vekillerin ise salonda gülme sesleri duyuldu.

Bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerine, AKP'li vekillerin bebek bezi zamlarına gülmesi damga vurdu.

KÖKSAL ZAMLARI ELEŞTİRDİ, AKP'Lİ VEKİLLER GÜLDÜ

İktidarın yurttaş için değil yandaş müteahhitler için bütçe hazırladığını ifade eden Köksal, bütçede, iktidarın payına sefa sürmenin, yurttaşın payına ise cefa çekmenin düştüğünü; bu nedenle bu bütçenin “Ah’lı bütçe” olduğunu söyledi.

Annelerin bebeklerine bebek bezi almak bir yana, bezleri yalnızca adetle alabildiklerine dikkat çekti. O sırada AKP’li milletvekillerinin gülmesi ve tepki göstermesi üzerine Köksal, “Tabi sizin çocuklarınız Porsche’larda, Mercedes’lerde pudra şekeri çekerken, bu ülkede anneler çocuklarına bez ve mama alamıyorlar.” dedi.

''SİZ HANGİ KAFAYI YAŞIYORSUNUZ ?''

Köksal “Bu bütçede 1600 liralık emekli maaşıyla doğalgaz ve elektrik faturasını ödeyemeyen Mehmet Amca’nın ahı var. Emekli demişken; Erdoğan emekli maaşlarını 27 kat artırdık demişti, hesapladım. Eğer doğru söylemiş olsaydı, işçi emeklisi 7 bin 500 lira, memur emeklisi 13 bin 500 lira alacaktı. Ama nerde? Siz hangi kafayı yaşıyorsunuz?” dedi.