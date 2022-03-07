CHP’li Gamze Taşcıer, kadınlar için kreşlerin önemine dikkat çekti
Taşçıer, kreşlerin çocuk sahibi olan kadınların iş yaşamına katılmasındaki önemine dikkat çekti. Yapılan açıklamada 3 yaş altı çocuğu olan her dört kadından yalnızca birinin çalışabildiği vurgulandı.
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, 3 yaş altı çocuğu olan her dört kadından yalnızca birinin çalışabildiğine dikkat çekerek, “Türkiye’nin her yerini kapsayacak kapsamlı bir kreş eylem planının hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.
Taşcıer, kreşlerin çocuk sahibi olan kadınların iş yaşamına katılmasındaki önemine dikkat çekti. Türkiye’de çalışma çağındaki 32 milyon kadından yalnızca üçte birinin işgücüne katıldığını belirten Taşcıer, “3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranı yüzde 25. Yani 3 yaş altı çocuğu olan ve işgücüne katılan her dört kadından yalnızca biri çalışıyor. Bu oran erkeklerde yüzde 85. Türkiye’de yerleşik ön kabullere göre çocuk bakımı sadece kadınların üzerindeki bir sorumluluk olarak görülüyor. Halbuki çocuk bakımı anne ve baba, ebeveynlerin ortak sorumluluğudur. “Çocuk sahibi kadınların çalışma hayatına katılım sağlayabilmeleri için ilk gereken kreş sorununu çözmektir. Kapsamlı bir kreş eylem planının hayata geçirilmesi gerekiyor. Planlama dahilinde hızla ülkenin her yanında kamu kreşleri açılmalı” çağrısı yaptı.
"KADINLARA ÇARE OLUR"
İsveç’teki gece kreşleri uygulamasını da örnek gösteren Taşcıer, “Nöbetli çalışma usullerinin olduğu hastane ve karakol gibi çalışma alanlarının yakınlarında kamunun gece kreşleri açması, çocuğunu bırakacak kimsesi olmadığı için işini bırakmak zorunda kalan kadınlara çare olur. Çocuk sahibi olmak dünyanın en güzel şeyi ancak bu, çalışmanın önünde engel olmamalı” dedi.
İlgili Haberler
- İmamoğlu'ndan 'Don't Look Up' paylaşımı: '30 kreşin daha temelini atıyoruz'
- Kreş çalışan tüm annelerin hakkı
- İBB Meclisi'nde AKP-MHP iki kreş planını daha reddetti
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Magandalar gece boyunca ortalığı karıştırdı
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- İş yaşamı için kreşlerin önemine dikkat çekti
- ‘Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye taraf olmamalı’
- Eğitimin zübüklerini yine eğitimle engelleyebiliriz
- Putin’in özel hayatına giren cemaat
- Doğru mu, gerçek mi? - Burak KETMEN
- Vedat Günyol’un yolu - Av. Celal ÜLGEN
- 'Atatürk'ün ziraat politikasına dönülmeli'
- ‘Hey durun, benim ülkemi mahvetmeyin’ diyememek, piyon olmak..
- Kafa karışıklığı mı, teslimiyet mi?
- Savaş erkeklerindir, barış kadınların!..