CHP’li Gamze Taşcıer, kadınlar için kreşlerin önemine dikkat çekti

07 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, 3 yaş altı çocuğu olan her dört kadından yalnızca birinin çalışabildiğine dikkat çekerek, “Türkiye’nin her yerini kapsayacak kapsamlı bir kreş eylem planının hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.

Taşcıer, kreşlerin çocuk sahibi olan kadınların iş yaşamına katılmasındaki önemine dikkat çekti. Türkiye’de çalışma çağındaki 32 milyon kadından yalnızca üçte birinin işgücüne katıldığını belirten Taşcıer, “3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranı yüzde 25. Yani 3 yaş altı çocuğu olan ve işgücüne katılan her dört kadından yalnızca biri çalışıyor. Bu oran erkeklerde yüzde 85. Türkiye’de yerleşik ön kabullere göre çocuk bakımı sadece kadınların üzerindeki bir sorumluluk olarak görülüyor. Halbuki çocuk bakımı anne ve baba, ebeveynlerin ortak sorumluluğudur. “Çocuk sahibi kadınların çalışma hayatına katılım sağlayabilmeleri için ilk gereken kreş sorununu çözmektir. Kapsamlı bir kreş eylem planının hayata geçirilmesi gerekiyor. Planlama dahilinde hızla ülkenin her yanında kamu kreşleri açılmalı” çağrısı yaptı.

"KADINLARA ÇARE OLUR"



İsveç’teki gece kreşleri uygulamasını da örnek gösteren Taşcıer, “Nöbetli çalışma usullerinin olduğu hastane ve karakol gibi çalışma alanlarının yakınlarında kamunun gece kreşleri açması, çocuğunu bırakacak kimsesi olmadığı için işini bırakmak zorunda kalan kadınlara çare olur. Çocuk sahibi olmak dünyanın en güzel şeyi ancak bu, çalışmanın önünde engel olmamalı” dedi.