İmamoğlu'ndan 'Don't Look Up' paylaşımı: '30 kreşin daha temelini atıyoruz'
İBB Başkanı İmamoğlu, Netflix Türkiye'nin ‘Don’t Look Up’ paylaşımını alıntıladı. "Yarın 30 kreşin daha temelini atıyoruz" diyerek CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener'i etiketledi. Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ın başrollerini paylaştığı film, Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen 3. filmi olmuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Twitter'da Netflix’in gündemdeki filmi 'Don’t Look Up’ ile ilgili yapılan bir
paylaşımı alıntıladı.
Netflix Türkiye tarafından “Ona bilmediği bir şey söyle”
notuyla paylaşılan fotoğrafı alıntılayan İmamoğlu, "Yarın 30 kreşin daha
temelini atıyoruz" ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı İmamoğlu, tweet'e CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de etiketledi.
‘DON’T LOOK UP’ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE
Amerikan satirik bilim-kurgu filmi Don’t Look Up, Netflix'te
yayınlandığı günden bu yana dünya gündeminde ilk sıralara yerleşti. Adam McKay
tarafından yazılan ve yönetilen filmin senaryosu filmde Leonardo DiCaprio ve
Jennifer Lawrence'ın başrolleri paylaşıyor. İki astronotun dünyayı çarpacak
kuyruklu yıldız hakkında medya aracılığıyla insanları uyarmaya çalışmasını
anlattığı filmde Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Ron
Perlman, Timothée Chalamet gibi isimlerde yer alıyor.
FİLM NE ANLATIYOR?
Don’t Look Up, dev bir göktaşının gezegeni yok edeceği
konusunda insanları uyarmak için çalışan iki gökbilimcinin hikayesini konu
ediyor.
İnsanlık büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Everest
Dağı büyüklüğünde bir kuyruklu yıldız hızla Dünya'ya yaklaşmaktadır ve oluşacak
çarpışma Dünya'nın yok olmasına neden olacaktır. Astronomi doktora öğrencisi
olan Kate Dibiasky'nin yaptığı bu keşif, insanlığın kurtulmasını sağlayacaktır.
Kate ve Dr. Randall Mindy, insanlığı yaklaşmakta olan tehlikeye karşı uyarmak
için bir medya turuna çıkmaya karar verir. Kate ve Randall, insanları yaklaşan
felaketten haberdar etmek için büyük çaba harcarken kendilerini beklenmedik
durumların içinde bulur.
NETFLIX'TE YAYINDA
Film, hiciv kullanılarak iklim değişikliği krizini ele
alırken Ariana Grande ve Kid Cudi aynı zamanda filmin müziği olan “Just Look
Up” şarkısını yayınladı. Sinemalarda çok sınırlı bir gösterime sahip olan film,
Netflix platformunda yer alıyor.
Kısa zamanda Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri olan ve ismi Oscar ödülü için de geçen Don't Look Up'ın süresi ise 2 saat 25 dakika.
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