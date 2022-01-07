İmamoğlu'ndan 'Don't Look Up' paylaşımı: '30 kreşin daha temelini atıyoruz'

07 Ocak 2022 Cuma, 12:04

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'da Netflix’in gündemdeki filmi 'Don’t Look Up’ ile ilgili yapılan bir paylaşımı alıntıladı.

Netflix Türkiye tarafından “Ona bilmediği bir şey söyle” notuyla paylaşılan fotoğrafı alıntılayan İmamoğlu, "Yarın 30 kreşin daha temelini atıyoruz" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu, tweet'e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de etiketledi.

‘DON’T LOOK UP’ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Amerikan satirik bilim-kurgu filmi Don’t Look Up, Netflix'te yayınlandığı günden bu yana dünya gündeminde ilk sıralara yerleşti. Adam McKay tarafından yazılan ve yönetilen filmin senaryosu filmde Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ın başrolleri paylaşıyor. İki astronotun dünyayı çarpacak kuyruklu yıldız hakkında medya aracılığıyla insanları uyarmaya çalışmasını anlattığı filmde Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Ron Perlman, Timothée Chalamet gibi isimlerde yer alıyor.

FİLM NE ANLATIYOR?

Don’t Look Up, dev bir göktaşının gezegeni yok edeceği konusunda insanları uyarmak için çalışan iki gökbilimcinin hikayesini konu ediyor.

İnsanlık büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Everest Dağı büyüklüğünde bir kuyruklu yıldız hızla Dünya'ya yaklaşmaktadır ve oluşacak çarpışma Dünya'nın yok olmasına neden olacaktır. Astronomi doktora öğrencisi olan Kate Dibiasky'nin yaptığı bu keşif, insanlığın kurtulmasını sağlayacaktır. Kate ve Dr. Randall Mindy, insanlığı yaklaşmakta olan tehlikeye karşı uyarmak için bir medya turuna çıkmaya karar verir. Kate ve Randall, insanları yaklaşan felaketten haberdar etmek için büyük çaba harcarken kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur.

NETFLIX'TE YAYINDA

Film, hiciv kullanılarak iklim değişikliği krizini ele alırken Ariana Grande ve Kid Cudi aynı zamanda filmin müziği olan “Just Look Up” şarkısını yayınladı. Sinemalarda çok sınırlı bir gösterime sahip olan film, Netflix platformunda yer alıyor.

Kısa zamanda Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri olan ve ismi Oscar ödülü için de geçen Don't Look Up'ın süresi ise 2 saat 25 dakika.