CHP'li gençler paylaştı: Bir Ak Parti eseri: Metrebüs mezarlığı
CHP'li gençler, AKP dönemince alınan ve bir yıl sonra arızalanmaya başlayan metrobüslerin görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşarak "Millet unutmaz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AKP döneminde Hollanda’dan alınan 50 metrobüsün hurdaya döndüğü ve hurdalıkta çürümeye terk edildiği ortaya çıkmıştı.
65 milyon avroya alınan ve bir yıl sonra arızalanmaya başlayan metrobüslerin, Edirnekapı ve Hasanpaşa'da garajlarında beklediği öğrenilmişti.
"METROBÜS MEZARLIĞI"
CHP İstanbul Gençlik Kolları sosyal medya hesabından paylaştığı video ile çüreyen metrobüslerden dolayı AKP'yi hedef aldı.
"Bir Ak Parti Eseri: Metrobüs Mezarlığı" başlığını taşıyan videoda garajda çürüyen metrobüslerin görüntüleri yer aldı. Video'da "Hepimizin parası, hepimizin ortak acısı!" ve "Millet unutmaz" sözleri yer aldı.
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