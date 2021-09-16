Cumhuriyet İETT Garajı'na girdi, çürüğe çıkartılan metrobüsleri inceledi

16 Eylül 2021 Perşembe, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şu anki kurla 650 milyon TL vererek 2008’de Hollanda’dan aldığı 50 otobüsün hali içler acısı. İstanbul’un koşullarına uymayan otobüslerin 30’u yeni yönetimle birlikte hatlara sokulmuş ancak 19’u neredeyse sefere girer girmez arızalanmış. Edinilen bilgiye göre şu an kullanılan 30 araç ise çok hassas ve sık sık arızalanıyor. Şirket 2014 yılında iflas ettiği için arızalanan araçlara parça tedarik edilemiyor. Hurdaya dönen 19 araç çalışan 30 araca yedek parça sağlıyor.

‘SIK SIK ARIZALANIYOR’

Sürekli sıkıntı çıkaran bu otobüslerin 19’u şu an İETT Ayazağa Garajı’nda ve hurdaya dönmüş durumda. Bu araçlar kullanılmayacak hale gelince seferlerden peyderpey çekilmiş. Araçların hali içler acısı. Garajda sorularımızı yanıtlayan İBB Ulaşım Komisyonu’nun CHP’li meclis üyesi Birkan Birol Yıldız, “Geçmiş dönemde AKP’nin İstanbulluların kaynaklarını nasıl heba ettiğinin en somut örneklerinden. İETT Genel Müdürlüğü o dönem İTÜ’deki ulaşım uzmanlarına bu otobüslere ilişkin rapor hazırlatıyor. Raporda bu otobüslerin ısrarla verimli olmayacağı belirtilmesine ve İstanbul’un fiziki yapısına uygun olmamasına karşın bu araçlar Hollanda’dan getiriliyor. Araçlar çok kısa sürede arızalanıyor. Araçların biri yanınca da 2, 2.5 yıl hizmet vermedi. Şirket iflas edince yedek parça tedariki konusunda da sıkıntı olmuş. Biz göreve geldiğimizde de araçların tekrar bakımlarını yapıp sahaya sürmeye çalıştık ama araçlar İstanbul’a uygun olmadığı için çok sık arızalanıyor’’ dedi.

TÜM HALKIN BURADA HAKKI VAR



CHP İBB Meclis üyesi Mesut Kösedağı, “Dokuz aydır bekleyen bir kredi var. Cumhurbaşkanı, bu krediyi neden onaylamadığını İstanbullulara açıklamak zorunda” dedi. Kösedağı Hollanda malı otobüsleri göstererek “20 milyon Avro’luk bir hurdaya bakıyoruz. Kurtarabildiğimizi kurtarıp seferlere koyduk. Tüm İstanbulluların burada hakkı var. Açtığımız davalar sürüyor” dedi. Yandaş medyanın söz konusu otobüslerin fotoğrafını çekerek ‘tamir sırası bekleyen otobüsler’ başlığıyla haber yapmasını da eleştiren Kösedağı, “Şu an görmüş olduğunuz araçlar yandaş basına göre tamir sırası bekliyor. İETT çalışanları ciddi bir uğraş içinde. Çalışanları bu tarz haberler üzüyor. Biz çalışanlarımızın yanındayız. İETT’yi daha iyi bir seviyeye götürmeye devam edeceğiz. Ulaşımda parti olmaz” diye konuştu.