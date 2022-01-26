CHP’li Gençosman Killik, iktidarın gençleri getirdiği noktayı ortaya koydu

26 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, partisinin yaptığı araştırmalar ve saha çalışmalarına göre bugün gençlerin en büyük üç sorununun “güvenceli iş, özgürlükler ve eğitim” olduğunu vurguladı. Gençlerin yaşadığı sorunlara karşı partisinin çözüm önerilerini de sıralayan Killik, “Gençlerin kaçmak değil, kalmak istediği bir ülke hayalimiz var” görüşünü dile getirdi.

"KAYGILAR ARTIYOR"

Partisinin gençlerin sorunları ve çözümlerine yönelik çalışmalarını Cumhuriyet’e anlatan Killik, şunları söyledi: “Eskiden gençlerin üniversite süreçleriyle en büyük kaygısı ‘İstediğim işi yapabilecek miyim? İstediğim bir üniversiteyi kazanabilecek miyim?’ iken yıllar içerisinde buna, ‘Üniversiteye girdikten sonra iş bulabilecek miyim?’, ‘Atanabilecek miyim?’, ‘Türkiye dışında hangi ülkelerde iş bulabilirim?’ ve ‘Üniversite okurken nerede uyuyup ne yiyeceğim?’ kaygıları eklendi.” Gençlerin yaşadığı işsizlik sorununu kamu özel işbirliği projeleriyle ele almak gerektiğine de işaret eden Gençosman Killik, şunları kaydetti:

"TÜKENMİŞ YILLAR"

“Nasıl geçiş garantili köprüler, tüneller, yollar için binlerce araç ve milyarlarca dolar garanti verilerek, gelecek onlarca yılımız oy kaygısı ve göz boyamak için ipotek altına alındıysa, hiçbir istihdam planı yapılmamış, yurtları sağlanmamış, akademisyenleri bile atanmamış üniversiteler açmak da aynı şekilde geleceğimizden onlarca yıl ve milyarlarca dolar çaldı.”

“Açılan plansız üniversitelerin bu durumu etkilediğini” de söyleyen CHP’li Killik, “Siz 150 bin öğretmen açığı varken 700 bin öğretmen mezun ediyorsanız, burada bir matematik hatası var demektir. Sonucunda geldiğimiz durum ortada. Milyonlarca işsiz genç, aileleriyle birlikte tükenmiş yılları ve kaynaklarıyla umutsuzca AK Parti’den ve beceriksizliğinden kurtulmayı bekliyor” ifadelerini kullandı. Killik, gençlerin sorunlarına karşı partisi CHP’nin çözüm önerilerini de şöyle sıraladı:

"YURTLAR YAPACAĞIZ"

“CHP iktidarında ‘Gençlik Garantisi Programı’nı uygulayacağız. Buna göre 30 yaş altı yükseköğrenim mezunu gençler, istihdam, işsizlik desteği, eğitime devam ve ücretli staj seçeneklerinden birinden yararlanabilecek. Tüm organize sanayi bölgelerinde iş garantili yatılı teknoloji liseleri açacağız. Bu liselerde üç yılını tamamlayan gençler, devletten sigorta primi desteği alarak, ücretli staj görecek. YÖK kaldırılarak üniversiteler özerkliğe kavuşacak. Kamuda mülakatı kaldırarak, liyakat ilkesini hayata geçirileceğiz. Üniversite bulunan bütün şehirlerde ilk bir yıl içerisinde ‘Cumhuriyet Yurtları’nı inşa edecek ve barınma sorununu ortadan kaldıracağız. Bütün bunları harfi harfine gerçekleştirmek için bütün kadrolarımızla ve gençliğimizle hazırız.”

"ATA’MIZIN BİZE MİRASI"

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, sosyal medya üzerinden ve saha çalışmalarından örnekler verdi. Killik, “Dikkat çeken çalışmalarımızın bazıları; 10 Kasım videosu, 24 Kasım videosu ve ‘TL Eriyor #HemenSeçim’ kampanyasıydı. 10 Kasım videomuzda arkadaşlarımıza; kaybetmememiz gereken umudumuzu ve Ata’mızın bize bıraktığı mirasını hatırlattık. 24 Kasım videomuzda ise atanamayan öğretmenlerimize umudu anımsattık. ‘TL Eriyor #HemenSeçim’ çalışmamızın akabinde de birçok il gençlik örgütümüz, dolar kuruna bağlı zamlar nedeniyle sahada halkımız ile buluştu” ifadelerini kullandı.

