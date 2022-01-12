CHP'li Girgin: Devasa marina Datça'nın dokusunu bozar

12 Ocak 2022 Çarşamba, 12:13

Datça Yat Limanı Projesinde ÇED Süreci “kaçak inşaat” iddiası ve çevre tahribatı tartışmalarıyla devam ediyor. 1997’de 270 yat kapasiteli olarak onaylanan proje, revize edilerek devasa bir marina kompleksine dönüştürülmeye çalışılıyor. Proje, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndaki toplantıda ele alındı. Toplantıya katılan Muğla Milletvekili Süleyman Girgin “Datça Yarımadası bir Özel Çevre Koruma Bölgesi. Üzerine titrememiz gereken bir bölge. Bölgenin dokusunu korumak zorundayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı da Datça’yı Ekolojik Turizm kapsamında ele almakta, "ekokent" yaklaşımını önermektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise bunun tam tersi bir yaklaşım göstermektedir. Belli ki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın acelesi var." dedi.

Yöre halkının “Acelen varsa ne işin var Datça’da” sözünü hatırlatan Girgin, "Bu sakinlik ve doğallığın, tarihsel zenginlikle birleştiği bir ilçeyi, plansız programsız yerel halka sormadan devasa bir marina projesi yaparak zarar vermeye kimsenin hakkı yok” ifadelerini kullandı.

"DEVASA MARİNA DENİZ KİRLİLİĞİ VE TRAFİĞE NEDEN OLUR"

Girgin şunları söyledi:



“15 milyon insanın yaşadığı İstanbul’da bulunan Türkiye’nin ikinci büyük, İstanbul’un en büyük yat limanı 300 bin hektar alana kurulu Fenerbahçe Limanı’dır. Bu limanda 1291'i denizde 220'si karada olmak üzere toplamda 1511 yat bağlama kapasitesi bulunmaktadır. Bu rakamı düşündüğünüzde, sadece 23 bin nüfuslu Datça’da 426’sı denizde 120’si karada olmak üzere toplam 546 kapasiteli bir yat limanı önerisini anlamak mümkün değil. Bu kapasitenin yaratacağı deniz trafiği ve deniz kirliliği, ilçeye yaratacağı trafik yükü gibi konular göz ardı ediliyor.

"DATÇA BELEDİYESİ’NE, YEREL HALKA SORDUNUZ MU?"

Liman ilk gündeme geldiğinde, 270 yat kapasitesi söz konusuydu. O zaman, ÇED Raporu bilimsel ve Datça’nın doğal yapısını bozmayacak şekilde tamamlanırsa, biz de bu limana itiraz etmeyeceğimizi söyledik. Projedeki ilk haliyle, ne zaman tamamlanacağı hakkında soru önergesi de verdik.

Ancak proje küçük bir yat limanında devasa bir marina projesine dönüştürülmek isteniyor.

Proje, Belediye’nin görüşleri hilafına, önerilen kapasite artışı ile otel ve alışveriş alanı inşası ile Datça’nın bütün dokusunu bozacak bir projeye dönüşüyor. Mevcut proje bu haliyle Datça’nın katli anlamına gelmektedir. Böyle bir kapasiteye ne gerek var? Datça bu büyüklükte bir marinayı kaldırır mı? Datça Belediyesi’ne, yerel halka sordunuz mu?”

ÇED SÜRECİ DURDURULDU!

Girgin son olarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndaki toplantının ardından ÇED Raporu’ndaki ve kurum görüşlerindeki eksiklikler nedeniyle İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu çalışmasının durdurulduğunu söyledi.