CHP’li Girgin’den Bakan Nebati’ye: Vatandaşı silindir gibi ezdiniz

10 Kasım 2022 Perşembe, 13:11

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Komisyona katılan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi dövizlerle karşıladı.

Bakan Nebati’nin, “AKP iktidarı döneminde kimse beni enflasyona ezdirdiler diyemez” söylemlerini eleştiren CHP’li Girgin, “Bakan bunu dediği gün bankalar kaban ve montlar için 36 aya varan taksitlerle alışveriş kredisi kullandırmaya başladılar. Bunu da gördük. Millet zamlar sonrası 36 ay taksitle mont almaya başladı. Vatandaşı enflasyona silindir gibi ezdirdiniz, kura ezdirdiniz, 20 yılını yediniz, dokuz kat fakirleştirdiniz, 50 sene geriye götürdünüz. Zamlar vatandaşı ezdi yere yapıştırdı. Markete gitmeye korkar oldu. Bari milletle dalga geçmeyin” ifadelerini kullandı.

Süleyman Girgi, Bakana “Silindir gibi ezilmenin’ anlamını biliyor musunuz” diye sorduğunu ve “Vatandaşı silindir gibi ezdiniz” dediğini söyledi.