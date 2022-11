CHP’li Girgin’den Bakan Soylu’ya: Valiye talimatı siz mi verdiniz?

19 Kasım 2022 Cumartesi, 13:24

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2023 Bütçesi'nin görüşmeleri yapıldı. CHP Muğla Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Süleyman Girgin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın ayrımcı tavrını sordu.

“VALİ MUĞLA'NIN KARDEŞLİK ORTAMINA ZARAR VERİYOR”

"Her ne kadar aksi gösterge çok olsa da size hatırlatmaya devam edeceğiz: Burası bir hukuk devleti” diyerek sözlerine başlayan Süleyman Girgin, “Devletin görevi, her bir vatandaşımızın eşit hak ve hürriyetlerini korumaktır. Mayasında Cumhuriyetin harcı olan Muğla’mızda her türlü siyasi görüşe ve inanca sahip insanımızın bir araya gelip huzur ve kardeşlik içinde hoşgörü içinde yaşayabilmesiyle övünürüz. Maalesef ki, atadığınız vali tarafından bu ortamın yok edilmeye çalışıldığına şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

“VALİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ MİLAS HASAT ŞENLİĞİ'NE KATILMASINI ENGELLEDİ”

Milas'ta bu yıla kadar birçok gıda, tarım ve hayvancılık fuarı yapıldığını ve ortak akılla, kurumsal iş birliği ile hepsinin de başarı bir şekilde gerçekleştirildiğini aktaran Girgin, “Bu yıl 8. Milas Zeytin Hasat Şenliği’nde Muğla Valisi, il tarım ve orman müdürünün etkinliğe katılmasını yasakladı. İlçe tarım ve orman müdürünün etkinlikte görev almasını, etkinliğe katılmasını yasakladı. Diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin Milas 8. Zeytin Hasat Şenliğine katılmalarını engelledi. Milas'taki örnek iş birliğini engelleme sorumsuzluğunu ve cesaretini gösterdi? Neden?” diye sordu.

“VALİYE BU TALİMATLARI SİZ Mİ VERİYORSUNUZ?”

Valinin bu tavrının kente zarar verdiğini aktaran CHP’li vekil, “Yıllardır Milas’ımızda yapılan Zeytin Hasat Şenliğine, CHP’li belediyeler organizasyonda var diye kamu kurumlarının destek vermesinin yasaklanması, Valiye sizin talimatınız mıdır? Eğer bir talimatınız yok ise Muğla Valisi Tavlı'dan Milas'ın ve Muğla’nın birliğini, beraberliğini bozan bu tavrı nedeniyle bir açıklama isteyecek misiniz? Bu sorumsuz tavrının hesabını soracak mısınız?” sorularına yanıt istedi.

“KATKI PAYLARI HAKKANİYETLİ KULLANDIRILMIYOR”

Muğla Valisi’nin AKP’li belediyelere ayrımcılık yaptığını anlatan Süleyman Girgin, “Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payı valilik tarafından hakkaniyet ölçüsünde kullandırılır. Ancak valilik tarafından başvuruların değerlendirilmesi için mevzuatta objektif kriter olmaması nedeniyle kişisel tercihler ön plana çıkmaktadır. Birçok örnek var; Muğla Valiliği, yönetmelik kapsamında belediyelere ayrılan yüzde 50 oranındaki katkı payını CHP'li belediyelere vermeyerek AKP'li belediyeler üzerinden protokol yaparak kazı başkanlıklarına aktarmaktadır. Örneğin; mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Fethiye Kayaköy'deki restorasyon projesi tamamlanan taşınmaza 2 defa başvuru olmasına rağmen Vali tarafından katkı payı verilmemiştir. Kilise restorasyon projesinin yapımı için başvuru yapılmış, bu başvuruya da katkı payı verilmemiştir” dedi.

“YARGI KARARI UYGULANMIYOR”

Süleyman Soylu’ya sorularına devam eden Girgin, “Sormak isterim; Danıştay’ın kesinleşmiş kararına rağmen kıyı tesislerini mevzuatın hükmettiği şekilde Muğla Büyükşehir Belediyesine devretmemek için yıllardır Devir Tasfiye Komisyonu’nu toplamaması Valiye sizin talimatınız mıdır? Köyceğiz ve Dalyan Kanallarında faaliyet gösteren deniz araçlarının resmi işlemleri mevzuat ve kesinleşmiş yargı kararları gereğince büyükşehir belediyesindeyken hukuksuz idari bir işlemle Ortaca Belediyesi’ne devredilmesi, Valiye sizin talimatınız mıdır?” ifadelerini kullandı.

“ORMAN YANGINLARINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE KOORDİNASYON KURMAMASI YÖNÜNDE TALİMATINIZ VAR MI?”

“Orman yangınlarında itfaiye teşkilatı bünyesinde bulunan Muğla Büyükşehir Belediyemizle irtibat ve koordinasyon kurmaması, valiye sizin talimatınız mıdır?” diye soran Süleyman Girgin, “Biz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yüreği her vatandaşımız için atsın, kolları herkesi eşit kucaklasın istiyoruz… Bunu yapacak olanda başta sizler ve atadığınız valilerdir. Devlet bilincinin yok edilmesine müsaade etmeyelim sayın bakan. Gerçi bu konuda iktidarınızdan adım atmasını beklemek ölünün gözünden yaş beklemek gibi bir şey ama uyarımızı yapmak görevimiz ve tarihe not düşelim” diyerek sözlerini noktaladı.