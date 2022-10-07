CHP'li Girgin'den 'tüm öğrencilere ücretsiz yemek' teklifi

07 Ekim 2022 Cuma, 12:35

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitesindeki öğrencilerine ücretsiz yemek verilmesi için kanun teklifinde bulundu. Girgin, vakıf üniversitelerindeki yemekhane ücretlerine ise üst sınır getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Teklif hakkında konuşan Girgin “İçinde bulunduğumuz yoksulluk ve yoksunluk ortamında, öğrencilerin aylık giderlerinin özellikle yoksul aileler tarafından karşılanmasının mümkün olmadığı açıktır. Özellikle beslenme ciddi bir soruna dönüşmektedir. Sosyal devlet anlayışı gereği, ülkemizdeki tüm çocuklara eşit şart ve olanaklarda eğitim almalarını sağlayacak bir ortam hazırlamak devletin görevidir. Bu kanun teklifiyle, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine ve devlet üniversitesindeki öğrencilere ücretsiz bir öğün yemek verilmesi, vakıf üniversitesindeki yemekhane ücretlerine ise üst sınır getirilmesi hedefledik” dedi.

'ÇOCUKLAR YOKLUK BİLMESİN'

Enflasyon artışına dikkat çeken ve yoksulluğun arttığını belirten Girgin'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle oldu:

GIDA FİYATLARINDA 10 KAT ARTIŞ: Halkımızın bütün kesimleri, AKP iktidarının üretimden kopuk, sıcak para girişlerine dayalı, rant üzerinden kazanana bütün ülke kaynaklarını transfer eden, yoksulu daha da yoksullaştıran ekonomi politikaları nedeniyle her geçen gün derinleşen bir ekonomik krizle boğuşmakta. Ekonomik krizin en ağır göstergesi halkımızı canından bezdiren enflasyon. Aralık 2002’de, resmi rakamlarla, yüzde 29,7’lik bir enflasyon devralan AKP 20 yılda enflasyonu 54 puan artırdı ve yüzde 83,45’e yükseltti. 2003 ve 2022 Ağustos arası dönemde tüketici fiyatları ve gıda fiyatları 10 ila 14 kat arttı.

ÖĞRENCİLER DE YOKSULLAŞTI: Ülkemizde halkın büyük bölümü asgari ücret ya da asgari ücrete yakın bir ücretle çalışıyor. Dolayısıyla veliler öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Özellikle birden fazla çocuğu okula gidecek olan yoksul ailelerin zorunlu ihtiyaçları dahi karşılamasının mümkün olmadığına bizzat tanık oluyoruz. Giderek artan yoksullaşmadan öğrenciler de aileler de payına düşeni alıyor. Gıda enflasyonu karşısında çocuklara okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi, bu kronik yoksulluk ve yoksunluk ortamında ailelerin bütçeleri üzerinde az da olsa bir katkı sağlayacaktır.

EĞİTİM SADECE KİTAPTAN İBARET DEĞİL: Gazeteci Menekşe Tokyay’ın sözleriyle ifade edersek: “Pazardan eli boş dönen annelerin, Türkiye’de en çok tüketilen meyvelerden biri olmasına rağmen artık taneyle satılan elmaların simgelediği ekonomik açmazların karşısında, çocukların sağlıklı beslenemediği, beslenme çantalarına kuru ekmek bile koyamaz hale geldikleri, her gün gelen zamların ardından cep harçlıklarıyla birçoğunun simit dahi alamadığı, çocukların canları çekmesin diye kantine inmedikleri bir ortamda, Anayasa gereği kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağını ve eğitimin de sadece kitap ve kalemden ibaret olmadığını anımsamakta yarar var.”

ÇOCUKLAR YOKLUK BİLMESİN: Geleceğe yapılacak en büyük yatırım çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine ve sağlığına yapılacak yatırımdır. Ülkemizin bütçesi bunu karşılayacak güçtedir. Ancak iktidarın tercihi bütçenin kaynaklarını beşli çeteye, faiz baronlarına aktarmaktır. Biz bu kaynakların çocuklarımıza gençlerimize akması için mücadele ediyoruz. Devlet öğrencilere ücretsiz yemek veremeyecekse bu ülkenin bütçesi niye var? Sadece yemek deyip geçmemek gerekiyor. Beslenme, boy uzunluğundan kemik gelişimine, diş sağlığına ve hormonal dengeye dek birçok unsuru etkiliyor. Dikkat süresini belirliyor. Sağlıklı ve eğitimli bir gelecek için öğrencilerimize muhakkak ücretsiz yemek sağlamalıyız. Kanun teklifimizi verdik. Takipçisi olacağız. Ücretsiz yemek verilsin, çocuklar yokluk bilmesin!