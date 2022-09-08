İstanbul Üniversitesi'ndeki yemekhane zamlarına karşı forum düzenlendi

08 Eylül 2022 Perşembe, 02:00

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, önceki gün Beyazıt Kampusu ana kapısı önünde 3.5 TL’den 6 TL’ye çıkartılan yemekhane zamlarını protesto etmek için forum düzenledi. Öğrenciler forumda düşüncelerini belirtip çözüm önerilerini tartıştı.

Foruma destek olmak için Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi’nden öğrenciler ile Yemeksepeti’nde işten atılan Doğu Yılmaz da katıldı. Okul çevresinde çok sayıda polis ile geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Forumda öğrenciler ilk olarak yemekhane zamlarının geri çekilmesi çağrısında bulundu.

VEGAN YEMEK DETAYI

Öğrenciler, yemekhanenin ücretsiz olmasını, hijyenik, sağlıklı yemeklerin yanında vegan ve sürdürülebilir yemek seçeneklerinin olması gerektiğini de ekledi. Öğrenciler, “Müşteri değil öğrenciyiz, zamları kabul etmiyoruz” pankartı ile “Parasız, nitelikli, ulaşılabilir beslenme haktır”, “Zamları kabul etmiyoruz”, “Yaşasın öğrenci dayanışması” yazılı dövizler taşıdı.

Forumda konuşan Gözde Ekici adlı öğrenci, zamlar nedeniyle en temel haklardan biri olan beslenmenin piyasalaştırıldığını kaydetti. Ekici, “Eğitim almak için üniversiteye geliyoruz. Üniversitelerin sözde ücretsiz olduğunu söylüyorlar ancak üniversiteye gidebilmek için bize en temel kalemi bile satmak peşindeler. Biz bu zamları yalnızca bir şeyin fiyatının artması olarak değerlendirirsek bu piyasalaştırmayı kabul etmiş oluruz. Yoksul, işçilerin çocuğu olan biz öğrencilere hakların satılarak ödetilmek istenmesi kabul edilebilir değildir. Geçmişte yemekhane fiyatı 18 liraya çıkarıldığında da üç gün direndik ve kazandık. Bugün de en meşru hakkımız olan beslenmeye sahip çıkıyor ve ücretsiz, ulaşılabilir olması için mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Forumda söz alan başka bir öğrenci de, eğitimin en temel bileşeninin beslenme olduğunu ve ücretsiz olması gerektiğini belirterek, “Bu zamları yurt ücretini ödeyemediği için okulu bırakmak zorunda olan arkadaşlarımız üzerinden okumalıyız” diye konuştu.

(İstanbul Üniversitesi öğrencilerine başka üniversitelerden de destek verildi)

ÜCRETSİZ OLMALI

Forum sonrası Cumhuriyet’e konuşan moleküler biyoloji bölümü 1. sınıf öğrencisi Yağmur Gündoğan adlı öğrenci, “Ülkede ekonomik kriz varken, ulaşım ve yemek zamları bahane ediliyor. Bu kriz ortamında devletin öğrencilere verdiği bursların, kredilerin miktarı da ortada. Bu yemek zamları geri çekilse bile sorunlarımız bitmiyor. Yemeklerin niteliği ve sıklığı bizler için yeterli değil. Akşam yemek yemek istediğimizde de iki katı ücret ödemek durumunda kalıyoruz. Sorunlarımızın çözülmesini ve yemek hakkımızın ücretsiz olmasını istiyoruz” dedi.