CHP'li Gökan Zeybek açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu, Saraçhane'de neden yoktu?

Yayınlanma: 21.03.2025 - 15:39

Güncelleme: 21.03.2025 - 15:39

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın Yeni Bir Sabah programına konuk oldu ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün Saraçhane'de gerçekleştirilen mitinge CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmaması dikkat çekmişti.

Mitingde Kılıçdaroğlu'nun dışında, tüm eski CHP genel başkanlarının olduğuna anımsatann Küçükkaya, "Bu fotoğrafta herkes var da Sayın Kılıçdaroğlu yok. Kılıçdaroğlu nerede efendim?" diye sordu.

"SAAT 18.00'E KADAR KATILMASI BEKLENİYORDU"

Gökan Zeybek ise, şu yanıtı verdi:

"Sayın Genel Başkanımız o gün Sayın İmamoğlu'nu evinde ziyaret etti. Arkasından Şişli Belediye Başkanımızın ailesini ziyaret etti. Bizdeki bilgi saat 18.00'e kadar 20.30'daki toplantıya geleceği biçimindeydi, ama sonrasında katılamayacağı bilgisi oldu. 18'e kadar yani bu bilgi ulaştı ve biz ona göre de 'Hani madem ki Sayın Kılıçdaroğlu da buraya gelecekse, o zaman Hikmet Çetin de Ankara'dan gelsin' diyerek, Sayın Genel Başkanımıza hızlı bir biçimde İstanbul'a araçla gelmesi konusunda bir planlama yaptık. Fakat tabii burada önceki genel başkanlarımızdan hayatta olanlardan Sayın Kılıçdaroğlu'nu da kitle orada görmek isterdi, ama tercihi bu yönde oldu."