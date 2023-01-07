CHP'li Gürer açıkladı: Sudan'da tarım sevdası sürüyor

Yayınlanma: 07.01.2023 - 10:46

Güncelleme: 07.01.2023 - 10:46

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarının tarımda yanlış politikaları nedeni ile sorunlu bir süreç yaşandığını belirtti.

Gürer, “Ülkemizde tarımda sorunlar artmaktadır.İktidar Sudan,Nijer,Endonezya’da tarım arayışlarını sürdürdüğü görülmektedir. Sudan’da tarım sevdası Türkiye-Sudan Tarım Bakanları Arası Karma Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu” tarafından 2-3 Mayıs 2012 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen 12’nci dönem toplantısı sonucunda imzalanan mutabakat zaptının “Tarım ve Hayvancılık” başlıklı 6’ncı bölümünde; “Tarımsal işbirliği olanaklarının geliştirilmesi alanında, tarımsal ürünlerin üretimi ve ticaretine yönelik ortaklıkların, çiftliklerin kurulması, bu çiftliklerin ürünlerinin satılması ve bu çerçevede TİGEM tarafından Sudan ve Türkiye’nin uygun göreceği yerlerde yatırım yapılmasının özendirilmesi” ile başladı" dedi.

Gürer sözlerinin devamında, "28 Nisan 2014 tarihinde imzalanan ve yasal prosedürü 19 Kasım 2015 tarihinde tamamlanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşma gereğince, pilot çiftlik için TIGEM’e 12 bin 500 hektar ve Türk özel sektör firmaları yatırımları için 780 bin 500 hektar olmak üzere toplam 793 bin hektar tarım arazi için Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi oluşturuldu.Sudan yaşanan yönetim olayları ile bir yatırım yapılamadığı açıklandı" diye konuştu.

HARCAMALAR SÜRÜYOR

CHP'li Gürer, Sudan'da yatırım başlamasa da bu yolda oluşan şirket giderlerinin devam ettiğine çekti. Gürer, “Sayıştay raporuna yansıdığına göre Sudan'da yatırım olmasa da şirket faaliyet başladığından beri harcamalar da devam ediyor.2021 yılında sadece yönetim kurulu başkan ve üyelerine huzur hakkı ve ikramiye olarak 419.965 TL harcama yapılmıştır.Kuruluşun 2021 yılında; 353.665 TL yönetim kurulu ücreti, 66.300 TL yönetim kurulu ikramiyesi, 49.716 TL müşavirlik ücreti, 124.584 TL Sudan kira gideri, 2.305 TL aidat gideri, 4.668 TL noter gideri, 1.857 TL damga vergisi, 15.265 TL amortisman ve 1.395 TL sair giderler yapıldığı görülmektedir.Akibet belli olmada da ödemeler devam ettiği görülmektedir. Sayıştay raporunda Kurucu ortak Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından ayni sermaye olarak konulan pilot çiftlik yatırımlarına ilişkin taahhüdün yerine getirilmesi için gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmediği de görülmektedir. Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'nın ayni sermaye taahhütünü yerine getirmemesi nedeniyle Şirketin faaliyetlerine başlayamaması karşın giderler devam etmektedir" ifdelerini kullandı.

ÜLKEMİZDE TOPRAK VAR

Gürer ülkemizde kendi kendine yetecek tarım arazileri varlığına karşın tarımda yanlış politikalarla ithalatçı konuma düşürüldüğünü ve 21 üründe arz açığı bulunduğuna işaret etti.Gürer GAP projesi bitirmek yerine Sudan,Nijer,Endonezya da tarım arayışı ülkemiz tarımını geliştirmeye değil ithalatçı politikaları geliştirmeye dönük bakış olduğunu belirtti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ilk gidilen Sudan’da 10 yıldır havanda su döküldüğüne dikkat çekip bu bağlamda da beceriksizlikleri sırıttı.Doğmadık çocuğa don biçmeye kalktılar onu da beceremediler “ dedi.

TARIM ARAZİSİ DEĞİŞTİ

Gürer Sudan ilk belirlenen tarım arazisinin değiştiğini ve yatırımın halen başlamamasına karşın şirket kuruluşundan itibaren giderlerinde sürdüğüne işaret etti. Gürer, sorunu Sayıştay’ın ayrıntılı olarak incelediğini ve sorunun halen çözüm beklediğini belirtti. Gürer Sayıştay'ın da süreci açıkladığına dikkat çekerek, “ Türkiye ile Sudan arasında İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşma 28.04.2014 tarihinde Ankara’da imzalanmıştı" dedi.

Gürer son olarak, AKP'nin ortaya koyduğu süreci yönetemediğine dikkat çekti.