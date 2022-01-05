CHP'li Gürer Meclis gündemine taşıdı: Acil tıp teknisyenleri atama bekliyor
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, üniversitelerin sağlıkla ilgili bölümlerinden mezun olup atanamayan binlerce gencin bunalım içinde olduğunu söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda söz olarak, atanamayan sağlık bölümü mezunlarını gündeme getirdi.
Gürer, “Çalışan ücretlilerin gerçek enflasyon karşısında ezilmesine göz yuman ve gerekli düzenlemeyi yapmayan AKP iktidarı işsizler ve atanamayanların feryatlarına da kulak tıkamaktadır” dedi.
SADECE 66 ACİL TIP TEKNİSYENİ KADROSU AÇILDI
Atanamayan öğretmenler gibi binlerce sağlık mezunun da büyük bunalım içinde olduğunu söyleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Acil tıp teknisyenleri, son alımda dahi 66 kadro verilerek görmezden gelinmiştir. Yüksek puana rağmen acil tıp teknisyenleri atama beklemektedir” diye konuştu.
Ömer Fethi Gürer, konuşmasında “Ortopedi, optisyen, ağız ve diş sağlığı, sağlık yöneticisi, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının da hak ettikleri alım rakamları bir an önce açıklanarak alımları sağlanmalı, sağlık ordusuna hizmet vermelerinin yolu açılmalıdır” önerisinde bulundu.
Gürer, ayrıca taşeronda kalan sağlık çalışanlarına da bir an önce kadro hakları verilmesi ve onların da mağduriyeti sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.
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